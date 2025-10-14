Công an rà soát các công ty sản xuất hàng cung cấp cho Ngân 98

Công an TP HCM đang phối hợp cùng Công an Hà Nội rà soát các công ty sản xuất hàng cung cấp cho Ngân 98.

Chiều 14/10, Công an TP Hà Nội tổ chức họp báo thông tin kết quả điều tra, khám phá một số vụ án, vụ việc điển hình trong thời gian qua.

Tại đây, báo chí đặt câu hỏi liên quan về diễn biến điều tra đối với vụ án Ngân 98, đặc biệt là các công ty sản xuất, gia công sản phẩm cho đối tượng này bán.

Thông tin với báo chí, Đại tá Chu An Thanh, Trưởng phòng PC03, Công an Hà Nội, cho biết, Công an TPHCM đang phối hợp cùng Công an Hà Nội rà soát các công ty sản xuất hàng cung cấp cho Ngân 98. Vụ án đang được Công an TP HCM tiến hành điều tra, xác minh, làm rõ.

Trước đó, ngày 13/10, Công an TP HCM cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân – người điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và Hộ kinh doanh ZuBu Shop – để điều tra về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra, Võ Thị Ngọc Ngân là người trực tiếp điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và Hộ kinh doanh ZuBu Shop. Toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh, tài chính đều do Ngân chỉ đạo và hưởng lợi.

Từ năm 2021, Ngân hợp tác với một số nhà máy ở Hà Nội để đặt gia công các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe (giảm cân) mang thương hiệu Super Detox X3, X7, X1000... Các sản phẩm này có giấy phép lưu hành hợp pháp.

Tuy nhiên, Ngân đã lợi dụng hình thức “hàng tặng kèm” để tiêu thụ thêm một loại sản phẩm khác không được cấp phép mang tên “viên rau củ Collagen”.

Thực tế, “viên rau củ Collagen” không có hồ sơ công bố chất lượng, không được cấp phép lưu hành, nhưng được Ngân cho đóng gói, dán nhãn trùng thương hiệu X3 – X7 – X1000, rồi quảng cáo là “sản phẩm bổ trợ giúp tăng hiệu quả giảm cân”.

Mỗi bộ sản phẩm nêu trên có giá từ 870 nghìn đồng đến 1,1 triệu đồng, được tư vấn giúp người dùng giảm 4–15kg.

Theo kết quả giám định của cơ quan chức năng, các mẫu sản phẩm do ZuBu kinh doanh không đạt chỉ tiêu chất lượng và bị xác định là hàng giả. Đặc biệt, một số mẫu “viên rau củ Collagen” chứa chất bị Bộ Y tế cấm sử dụng.

Kết quả điều tra cho thấy, hoạt động buôn bán hàng giả được tổ chức tinh vi, có hệ thống. Cụ thể, Ngân cho nhân viên tư vấn, quảng cáo online, nhận đơn và giao hàng toàn quốc. Doanh thu từ năm 2023 đến 2024 ước đạt hàng trăm tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT, Công an TPHCM đang mở rộng điều tra, làm rõ vai trò các cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định.