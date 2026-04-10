Thủy đậu ở người lớn dễ bội nhiễm, viêm phổi, viêm não

Thời gian gần đây, Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê ghi nhận một số trường hợp mắc thủy đậu bội nhiễm, gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe người bệnh và kéo dài thời gian điều trị.

Tại khoa Nội tổng hợp và Bệnh nhiệt đới (truyền nhiễm) - Trung tâm Y tế, đang tiếp nhận và điều trị một trường hợp điển hình là bệnh nhân D, 35 tuổi (trú tại xã Phú Khê, tỉnh Phú Thọ), có tiền sử khỏe mạnh.

Khoảng 5 ngày trước khi nhập viện, bệnh nhân xuất hiện tình trạng sốt cao từng cơn, rét run, kèm theo nổi phỏng nước trong rải rác toàn thân, cơ thể mệt mỏi, ăn ngủ kém. Gia đình đã tự điều trị tại nhà nhưng tình trạng không cải thiện.

Khi nhập viện, tình trạng bệnh tiến triển nặng hơn với biểu hiện: Da toàn thân nổi dày các sẩn đỏ xen lẫn phỏng nước, nhiều nốt đã hóa mủ đục, kèm theo ngứa nhiều, khó chịu, ảnh hưởng sinh hoạt.

Thăm khám cho người bệnh bị thủy đậu bội nhiễm - Ảnh BVCC

Qua thăm khám và đánh giá lâm sàng, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân mắc thủy đậu bội nhiễm – một biến chứng thường gặp khi các tổn thương da không được chăm sóc đúng cách hoặc người bệnh gãi làm vỡ các nốt phỏng nước, tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập.

Bệnh nhân được điều trị theo phác đồ tích cực, kiểm soát nhiễm khuẩn, hạ sốt, bù điện giải và chăm sóc tại chỗ vùng da tổn thương.

Sau 2 ngày điều trị, tình trạng người bệnh cải thiện rõ rệt, chỉ còn sốt nhẹ, các nốt phỏng khô dần, không còn ngứa, thể trạng ổn định.

Theo BSCKI Nguyễn Văn Phong, Trưởng khoa Nội tổng hợp và Bệnh nhiệt đới (truyền nhiễm), Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê, thủy đậu là bệnh truyền nhiễm lành tính trong đa số trường hợp, tuy nhiên nếu không được theo dõi và chăm sóc đúng cách, bệnh có thể dẫn đến các biến chứng nguy hiểm như:

- Nhiễm trùng da (bội nhiễm)

- Viêm phổi

- Viêm não (hiếm gặp nhưng nguy hiểm, có thể để lại di chứng nặng nề).

Vì vậy, người bệnh tuyệt đối không nên chủ quan, đặc biệt không tự ý điều trị tại nhà khi có dấu hiệu sốt cao kéo dài, các nốt phỏng lan nhanh hoặc chuyển sang mủ. Việc thăm khám sớm sẽ giúp hạn chế biến chứng và rút ngắn thời gian điều trị.

BSCKI Nguyễn Văn Phong khuyến cáo: Khi có dấu hiệu nghi ngờ thủy đậu, cần đến cơ sở y tế để được thăm khám kịp thời; Không gãi, không làm vỡ các nốt phỏng nước; Giữ vệ sinh da sạch sẽ, mặc quần áo thoáng mát; Thực hiện cách ly để tránh lây lan; Tiêm phòng – biện pháp hiệu quả nhất để phòng bệnh.

Thủy đậu không nguy hiểm nếu được xử trí đúng, nhưng có thể trở nên nghiêm trọng khi xuất hiện bội nhiễm. Chủ động bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình chính là cách tốt nhất để phòng bệnh, hạn chế biến chứng.

