MC Thanh Thanh Huyền đẹp xuất sắc khi cầm mic tại Miss Cosmo

Cộng đồng trẻ

MC Thanh Thanh Huyền đẹp xuất sắc khi cầm mic tại Miss Cosmo

Tại sự kiện Miss Cosmo, Thanh Thanh Huyền tiếp tục khẳng định đẳng cấp nhan sắc khi xuất viện với vai trò MC.

Thiên Anh
Tại sự kiện Miss Cosmo, Thanh Thanh Huyền tiếp tục khẳng định đẳng cấp nhan sắc và thần thái của một trong những nữ MC nổi bật nhất Việt Nam khi xuất hiện với phong thái quyến rũ, sang trọng.
Trong loạt ảnh ghi lại khoảnh khắc 'nữ MC chân dài nhất Việt Nam' cầm mic dẫn chương trình, cô khiến khán giả không khỏi trầm trồ bởi vẻ đẹp sắc sảo, thần thái kiêu sa và phong cách thời trang nổi bật giữa bối cảnh cổ kính của Hoàng thành Huế.
Diện thiết kế đỏ nổi bật với phần cổ lông vũ mềm mại kết hợp chân váy họa tiết rồng phượng sắc vàng rực rỡ, Thanh Thanh Huyền toát lên vẻ đẹp vừa hiện đại vừa gợi nhớ tinh thần hoàng gia Á Đông.
Chiếc váy dáng ôm làm tôn lên thân hình mảnh mai và đôi chân dài nổi tiếng của Thanh Thanh Huyền. Mái tóc búi cao gọn gàng, điểm xuyết phụ kiện cài tóc tinh tế càng giúp gương mặt cô thêm phần thanh thoát.
Làn da mịn màng, lớp trang điểm sắc nét với môi đỏ quyến rũ cùng ánh nhìn đầy tự tin giúp Thanh Thanh Huyền nổi bật trong mọi góc máy.
Ở những khoảnh khắc cận cảnh, gương mặt hài hòa với sống mũi cao, đôi mắt sâu và thần thái sắc sảo khiến nữ MC thu hút ánh nhìn của hàng nghìn khán giả có mặt tại sự kiện.
Không chỉ đẹp khi dẫn chương trình, Thanh Thanh Huyền còn ghi dấu ấn trong những bức ảnh hậu trường với phong thái tự nhiên nhưng vẫn sang – đúng chất của một hoa hậu – MC bước ra từ những cuộc thi nhan sắc lớn.
Đặng Dương Thanh Thanh Huyền sinh ngày 21/4/1996, được biết đến là một trong những gương mặt đa tài của làng giải trí Việt. Cô sở hữu cả nhan sắc lẫn trình độ chuyên môn nổi bật.
Năm 2015, Thanh Thanh Huyền lọt Top 15 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, đánh dấu bước đầu trong hành trình nhan sắc. Năm 2023, cô giành chiến thắng tại Hoa hậu Sắc đẹp Việt Nam 2023. Cùng năm, người đẹp này đại diện Việt Nam dự Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế 2023 và lọt Top 20 chung cuộc.
Ngoài vai trò hoa hậu, Thanh Thanh Huyền được yêu thích nhất với vị trí MC. Cô nổi tiếng với biệt danh “MC 3000 chữ” nhờ khả năng dẫn chương trình dài, không cần cầm kịch bản mà vẫn giữ phong thái chuyên nghiệp, trôi chảy. Chính điều này khiến cô trở thành lựa chọn hàng đầu của nhiều sự kiện lớn, trong đó có Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, nơi cô giữ vai trò dẫn dắt chính.
Thiên Anh
