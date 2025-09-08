Hà Nội

Nữ MC nổi tiếng mê thể thao Thanh Thanh Huyền, 'cân đẹp' pickleball

Cộng đồng trẻ

Nữ MC nổi tiếng mê thể thao Thanh Thanh Huyền, 'cân đẹp' pickleball

Thanh Thanh Huyền gây chú ý khi chia sẻ loạt khoảnh khắc thử sức với pickleball – môn thể thao đang là "hot trend" trên toàn cầu.

Thiên Anh
Nhưng không chỉ dừng lại ở ánh đèn rực rỡ, nữ MC sinh năm 1996 - Thanh Thanh Huyền còn khiến fan bất ngờ với hình ảnh đời thường năng động, đam mê thể thao và truyền cảm hứng sống khỏe, sống chất.
Thanh Thanh Huyền gây chú ý khi chia sẻ loạt khoảnh khắc thử sức với pickleball – môn thể thao đang là "hot trend" trên toàn cầu.
Xuất hiện trên sân trong bộ đồ thể thao trẻ trung, nữ MC nhanh chóng "chiếm spotlight" nhờ vóc dáng thon gọn và lối chơi đầy năng lượng.
Thanh Thanh Huyền hào hứng cầm vợt, di chuyển liên tục và thử những cú đánh đầu tiên với vẻ thích thú.
Việc một gương mặt đình đám như Thanh Thanh Huyền xuất hiện trên sân càng khiến cộng đồng chú ý hơn đến bộ môn mới mẻ này.
Song song với pickleball, Thanh Thanh Huyền còn đặc biệt yêu thích tennis. Cô từng bay sang Đức để trực tiếp theo dõi một trận đấu lớn, đồng thời chia sẻ mong muốn sẽ có nhiều cơ hội được tập luyện để "đánh giỏi hơn".
Trên sân tennis, nữ MC vẫn giữ thần thái "slay" vốn có, khi thì diện outfit thể thao năng động, khi lại chọn style sang chảnh nhưng vẫn thoải mái.
Không ít fan cho rằng hình ảnh Thanh Thanh Huyền trên sân tennis mang lại nguồn cảm hứng mạnh mẽ: phụ nữ hiện đại có thể vừa xinh đẹp, nữ tính lại vừa năng động, không ngại thử thách bản thân với những môn thể thao đòi hỏi sự kiên nhẫn và sức bền.
Ngoài việc làm bạn với vợt và bóng, Thanh Thanh Huyền còn duy trì thói quen tập gym đều đặn. Đây chính là bí quyết giúp cô giữ được vóc dáng săn chắc, vòng eo thon gọn cùng sức bền ổn định. Với cường độ công việc dày đặc, những buổi tập gym giúp cô rèn luyện thể lực, giải tỏa căng thẳng và có thêm năng lượng cho các hoạt động nghệ thuật.
Trên trang cá nhân, không ít lần nữ MC khoe ảnh trong phòng tập với thần thái rạng rỡ. Fan nhận xét rằng chính sự kỷ luật trong lối sống đã giúp Thanh Thanh Huyền duy trì phong độ nhan sắc lẫn sức khỏe, từ đó tự tin tỏa sáng ở cả đời thường lẫn sân khấu. Ảnh sử dụng trong bài: FBNV
