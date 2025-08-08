Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
MC Thanh Thanh Huyền gia nhập bộ môn thể thao mới

Cộng đồng trẻ

MC Thanh Thanh Huyền gia nhập bộ môn thể thao mới

Khi "cơn sốt" mang tên pickleball vẫn chưa hoàn toàn hạ nhiệt, thì mới đây MC Thanh Thanh Huyền gây chú ý khi gia nhập bộ môn thể thao mới - Padel.

Trầm Phương
Trong những hình ảnh mới nhất được chia sẻ trên trang cá nhân, MC Thanh Thanh Huyền gây chú ý khi thử sức với bộ môn thể thao mới mang tên Padel. Với phong cách năng động và vẻ ngoài rạng rỡ, nữ MC "chân dài nhất Việt Nam" nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.
Trong những hình ảnh mới nhất được chia sẻ trên trang cá nhân, MC Thanh Thanh Huyền gây chú ý khi thử sức với bộ môn thể thao mới mang tên Padel. Với phong cách năng động và vẻ ngoài rạng rỡ, nữ MC "chân dài nhất Việt Nam" nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.
Padel là một môn thể thao kết hợp giữa tennis và squash trở nên phổ biến trên thế giới.
Padel là một môn thể thao kết hợp giữa tennis và squash trở nên phổ biến trên thế giới.
Điểm đặc biệt của Padel là sân chơi nhỏ hơn tennis, có tường kính bao quanh, cho phép người chơi sử dụng tường để đánh bóng. Điều này tạo ra những pha bóng hấp dẫn và đòi hỏi sự linh hoạt, phản xạ nhanh nhạy.
Điểm đặc biệt của Padel là sân chơi nhỏ hơn tennis, có tường kính bao quanh, cho phép người chơi sử dụng tường để đánh bóng. Điều này tạo ra những pha bóng hấp dẫn và đòi hỏi sự linh hoạt, phản xạ nhanh nhạy.
Trong trang phục thể thao màu trắng tinh khôi, Thanh Thanh Huyền đã có những khoảnh khắc đẹp trên sân Padel. Nữ MC bày tỏ trên trang cá nhân: "Tennis thì khó, Pickleball thì nhanh còn Padel thì chóng mặt".
Trong trang phục thể thao màu trắng tinh khôi, Thanh Thanh Huyền đã có những khoảnh khắc đẹp trên sân Padel. Nữ MC bày tỏ trên trang cá nhân: "Tennis thì khó, Pickleball thì nhanh còn Padel thì chóng mặt".
Nữ MC xinh đẹp thể hiện sự hào hứng và say mê với bộ môn này qua những bức ảnh tạo dáng chuyên nghiệp cùng vợt và bóng.
Nữ MC xinh đẹp thể hiện sự hào hứng và say mê với bộ môn này qua những bức ảnh tạo dáng chuyên nghiệp cùng vợt và bóng.
Từ động tác cầm vợt, cúi người nhặt bóng cho đến những pha pose dáng đầy tự tin, nữ MC cho thấy sự nghiêm túc và quyết tâm khi làm quen với Padel.
Từ động tác cầm vợt, cúi người nhặt bóng cho đến những pha pose dáng đầy tự tin, nữ MC cho thấy sự nghiêm túc và quyết tâm khi làm quen với Padel.
Sự xuất hiện của Thanh Thanh Huyền trên sân Padel không chỉ lan tỏa năng lượng tích cực mà còn góp phần giới thiệu bộ môn thể thao độc đáo này đến với nhiều người hơn tại Việt Nam.
Sự xuất hiện của Thanh Thanh Huyền trên sân Padel không chỉ lan tỏa năng lượng tích cực mà còn góp phần giới thiệu bộ môn thể thao độc đáo này đến với nhiều người hơn tại Việt Nam.
Trước đó, nữ MC cũng thể hiện là người đam mê các môn thể thao có tính vận động như cầu lông, tennis, pickleball.
Trước đó, nữ MC cũng thể hiện là người đam mê các môn thể thao có tính vận động như cầu lông, tennis, pickleball.
Trên trang cá nhân, cô nàng không ít lần đăng tải những hình ảnh check-in trên sân tập.
Trên trang cá nhân, cô nàng không ít lần đăng tải những hình ảnh check-in trên sân tập.
Thời trang thể thao với việc ưu tiên sự thoải mái, dễ vận động nhưng vẫn vô cùng trendy, phong cách nhận về nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng. Ảnh sử dụng trong bài: Facebook nhân vật.
Thời trang thể thao với việc ưu tiên sự thoải mái, dễ vận động nhưng vẫn vô cùng trendy, phong cách nhận về nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng. Ảnh sử dụng trong bài: Facebook nhân vật.
Trầm Phương
#Thanh Thanh Huyền #Padel #thể thao mới #bóng tennis #sân Padel #các môn thể thao vận động

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT