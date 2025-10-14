Hà Nội

'MC chân dài' Thanh Thanh Huyền diện mạo tóc tém lạ lẫm

Cộng đồng trẻ

'MC chân dài' Thanh Thanh Huyền diện mạo tóc tém lạ lẫm

Xuất hiện tại một sự kiện gần đây, Thanh Thanh Huyền xuất hiện với diện mạo lạ lẫm, nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ netizen.

Trầm Phương
Nữ MC nổi tiếng với khả năng dẫn song ngữ trôi chảy và đôi chân dài 1,1m - Thanh Thanh Huyền - vừa gây bất ngờ lớn khi xuất hiện trong một bộ ảnh với phong cách hoàn toàn mới cùng mái tóc tém cá tính. (Ảnh: FBNV)
Thanh Thanh Huyền vốn quen thuộc với khán giả qua mái tóc dài hoặc kiểu tóc lob/bob uốn nhẹ nhàng, nữ tính. (Ảnh: FBNV)
Lần này, cô mạnh dạn "F5" bản thân với mái tóc tém ngắn ngang cằm, kết hợp với phần mái lưa thưa che nhẹ trán, giúp gương mặt trở nên sắc sảo và cá tính hơn hẳn. (Ảnh: FBNV)
Sự thay đổi này không chỉ làm nổi bật đường nét khuôn mặt thanh tú của cô mà còn thể hiện tinh thần dám thử nghiệm, không ngừng làm mới mình của một người đẹp hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. (Ảnh: FBNV)
Xuất hiện tại một sự kiện, Thanh Thanh Huyền phô diễn thần thái cuốn hút, sang trọng. Cô khoác lên mình thiết kế váy màu đen huyền bí, với đường cắt xẻ cao tôn lên vẻ đẹp sắc lạnh và đôi chân dài miên man. (Ảnh: FBNV)
Cô còn kết hợp thêm các phụ kiện như hoa tai to bản màu xanh ngọc và nhẫn kim loại có thiết kế cầu kỳ, đồng điệu với tinh thần "cyber chic" của tổng thể trang phục. (Ảnh: FBNV)
Tạo hình có phần lạ lẫm này của Thanh Thanh Huyền nhận về nhiều phản ứng trái chiều. Nhiều người khen ngợi cô nàng khi không ngại thử nghiệm những phong cách khác nhau, một số bày tỏ kiểu tóc cùng set đồ này không thực sự hợp với nữ MC, tuy nhiên thần thái của cô là điều không thể phủ nhận. (Ảnh: FBNV)
Kể từ sau khi trở thành đại diện Việt Nam tại cuộc thi Miss Charm, tên tuổi Thanh Thanh Huyền càng được công chúng quan tâm hơn. (Ảnh: FBNV)
Cô không chỉ được biết đến với biệt danh "MC 3000 chữ" nhờ khả năng dẫn không cần kịch bản mà còn là một "chân dài" có gu thời trang ấn tượng. (Ảnh: FBNV)
Với chiều cao 1m70 và số đo ba vòng chuẩn, Thanh Thanh Huyền luôn tự tin lăng xê những trang phục cắt xẻ táo bạo, tôn vinh hình thể quyến rũ. (Ảnh: FBNV)
Trầm Phương
#Thanh Thanh Huyền #MC chân dài #tóc tém #thời trang #cyber chic #thanh thanh huyền đi sự kiện

