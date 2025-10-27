Hà Nội

Số hóa

Máy tính "sống" dùng chip nấm hương gây sửng sốt

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Bang Ohio đã chế tạo máy tính sử dụng nấm, mở ra tiềm năng thay thế bền vững cho các chất bán dẫn truyền thống.

Tuệ Minh

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Bang Ohio có thể đã biến khoa học viễn tưởng thành hiện thực khi tạo ra những máy tính sống được vận hành bằng nấm.

Những hệ thống mới lạ này tận dụng cấu trúc vật lý và các đặc tính của nấm để xử lý và lưu trữ dữ liệu số, mang đến một giải pháp xanh hơn và tiềm năng tiết kiệm chi phí so với sự phụ thuộc hiện tại vào công nghệ bán dẫn.

Theo một báo cáo từ Ohio State News, các loại nấm ăn được như nấm hương đã được biến đổi để hoạt động như các memristor hữu cơ. Memristor, thành phần then chốt trong xử lý dữ liệu, nay đang xuất hiện từ những nền tảng sinh học bất ngờ.

Mẫu memristor từ một mạng lưới sợi nấm được kết nối với các thiết bị điện tử thông thường. Ảnh: John LaRocco

Những thiết bị dựa trên nấm hương này không chỉ thể hiện hiệu ứng ghi nhớ tương đương với các chip truyền thống, mà còn có tiềm năng tạo ra các thành phần máy tính khác lấy cảm hứng từ hoạt động thần kinh.

Được huấn luyện để ghi nhớ các trạng thái điện trước đó, nấm giờ đây hứa hẹn mang lại lợi thế lớn về tính toán và kinh tế. "Việc phát triển các vi mạch mô phỏng hoạt động thần kinh thực sự đồng nghĩa với việc bạn không cần nhiều năng lượng cho chế độ chờ hoặc khi máy không sử dụng," ông John LaRocco giải thích qua Ohio State News, nhấn mạnh hiệu quả và tính thân thiện với môi trường của các hệ thống này trong nghiên cứu do nhóm của ông công bố.

Từng sợi nấm được huấn luyện để ghi nhớ trạng thái điện trước đó.

Bên cạnh lợi ích môi trường, nghiên cứu về điện tử từ nấm còn mở ra con đường giảm sự phụ thuộc vào các nguồn tài nguyên đắt đỏ và khan hiếm vốn thường cần thiết cho memristor truyền thống.

Những memristor hữu cơ này, âm thầm phát triển phía sau hậu trường cho đến nay, mang lại cơ hội giảm nhu cầu năng lượng cao và lượng rác thải phát sinh từ các trung tâm dữ liệu hiện đại.

Trong khi đó, các nhà nghiên cứu tại Đại học Bang Ohio kỳ vọng những phát hiện này sẽ mở rộng giới hạn của vật liệu tính toán thế hệ mới.

Điện toán từ nấm vẫn chưa phải là một khái niệm phổ biến. Tuy nhiên, nghiên cứu của LaRocco đã nhấn mạnh tiềm năng cách mạng hóa công nghệ của nấm, mở đường cho các hệ thống bền vững.

"Mycelium từng được nghiên cứu như một nền tảng tính toán trong các mô hình ít trực quan hơn, nhưng công trình của chúng tôi cố gắng đẩy một trong những hệ thống memristor này đến giới hạn," ông cho biết, khẳng định tiềm năng lớn còn chưa được khai thác trong lĩnh vực điện tử sinh học, theo Ohio State News.

Chiếc máy tính này nó sống vì có các thành phần được làm bằng sợi nấm.
Hood Line
Link bài gốc Copy link
https://hoodline.com/2025/10/shroom-to-grow-ohio-state-university-scientists-unveil-revolutionary-mushroom-powered-living-computers/
