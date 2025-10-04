Hà Nội

Số hóa

Google Drive tích hợp thêm AI chống mã độc tống tiền cho phiên bản máy tính

Công cụ AI được Google tung ra phiên bản Beta sẽ hỗ trợ người dùng nhận diện, loại bỏ phần mềm độc hại khỏi các file lưu trữ trên đám mây Drive.

Tuệ Minh

Google vừa giới thiệu một tính năng bảo mật mới cho Google Drive trên máy tính (Windows và macOS), sử dụng trí tuệ nhân tạo để phát hiện và ngăn chặn tấn công ransomware (ransomeware).

Các công cụ chia sẻ file trực tuyến hoặc lưu trữ cloud là công cụ lây nhiễm ransomeware mà giới tin tặc hay sử dụng. Ví dụ như việc nhúng các đoạn mã độc vào các phần mềm bẻ khóa bản quyền.

AI của Google sẽ hỗ trợ người dùng ngăn chặn ransomeware trên Drive.
AI của Google sẽ hỗ trợ người dùng ngăn chặn ransomeware trên Drive.

Động thái này của Google được xem là một lớp phòng thủ quan trọng giúp bảo vệ tệp tin của người dùng trước mối đe dọa ngày càng gia tăng từ phần mềm tống tiền.

Khác với phần mềm diệt virus truyền thống vốn tập trung ngăn chặn mã độc ngay khi xâm nhập, Google Drive for Desktop tập trung vào hành vi đặc trưng của ransomware đó là việc mã hóa hàng loạt hoặc làm hỏng tệp.

Khi AI phát hiện hoạt động bất thường, hệ thống sẽ tiến hành tuần tự các bước bao gồm:

  • - Tạm dừng đồng bộ hóa để ngăn chặn mã độc lan rộng lên đám mây.
  • - Gửi cảnh báo qua máy tính và email để người dùng kịp thời xử lý.
  • - Hỗ trợ khôi phục tệp về trạng thái ban đầu chỉ với vài thao tác, giảm thiểu rủi ro mất dữ liệu.

Công nghệ này được Google huấn luyện từ hàng triệu mẫu ransomware thực tế, đồng thời liên tục cập nhật thông tin tình báo về mối đe dọa từ VirusTotal, giúp hệ thống ngày càng thích ứng nhanh với các biến thể mới.

Người dùng cá nhân sẽ được miễn phí tính năng phát hiện và khôi phục tệp, trong khi các tổ chức có thêm công cụ quản trị để giám sát và xử lý sự cố từ Bảng điều khiển quản trị Google Workspace.

Điều này đặc biệt hữu ích cho những lĩnh vực thường xuyên là mục tiêu của ransomware như y tế, bán lẻ hay cơ quan chính phủ.

Theo thống kê của Mandiant, ransomware đã chiếm tới 21% tổng số vụ tấn công mạng trong năm ngoái, với thiệt hại trung bình hơn 5 triệu USD cho mỗi sự cố.

Việc Google tích hợp lớp bảo mật bằng AI trực tiếp vào Drive được đánh giá là bước tiến quan trọng, giúp giảm rủi ro và cho phép người dùng tiếp tục làm việc mà không bị gián đoạn.

Hiện tính năng này đang được triển khai trong giai đoạn Open Beta, mặc định bật cho hầu hết khách hàng của Google Workspace.

Google
