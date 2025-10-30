Hà Nội

Amazon sa thải 30.000 nhân viên, AI chính thức thay thế con người

Amazon sa thải 30.000 nhân viên, AI chính thức thay thế con người

Amazon chuẩn bị cắt giảm lớn nhất lịch sử với 30.000 nhân viên văn phòng bị thay thế bằng AI, đánh dấu bước ngoặt lớn trong chiến lược tự động hóa của tập đoàn.

Amazon đang lên kế hoạch sa thải tới 30.000 nhân viên khối văn phòng, tương đương gần 10% lực lượng lao động hành chính.
Đây là đợt cắt giảm lớn nhất lịch sử công ty, bắt đầu ngay trong tuần này, nhằm tinh gọn bộ máy và cắt giảm chi phí vận hành. (Ảnh: Analytics Insight)
Các bộ phận chịu ảnh hưởng gồm nhân sự, thiết bị, dịch vụ và mảng điện toán đám mây Amazon Web Services (AWS).
Nguồn tin nội bộ cho biết bộ phận nhân sự có thể bị cắt giảm đến 15%, do quy trình làm việc nay được AI đảm nhận.
CEO Andy Jassy khẳng định việc triển khai công cụ AI giúp loại bỏ các vị trí lặp lại, nâng cao năng suất toàn hệ thống.
Giới phân tích nhận định Amazon đã “gặt hái đủ lợi ích từ AI” để mạnh tay thu hẹp quy mô nhân sự truyền thống.
Mặc dù vẫn tuyển thêm 250.000 lao động thời vụ cuối năm, đợt sa thải này cho thấy Amazon đang bước sâu vào kỷ nguyên tự động hóa.
Khi AI trở thành “nhân viên mới” hiệu quả hơn con người, thị trường lao động công nghệ đang bước vào một giai đoạn đầy biến động.
