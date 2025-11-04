Hà Nội

Amazon khai hỏa làn sóng sa thải vì AI, 30.000 người lao đao

Số hóa

Amazon gây chấn động khi sa thải 14.000 nhân viên và có thể ảnh hưởng tới 30.000 việc làm, mở đầu cho kỷ nguyên “đại sa thải vì AI”.

Thiên Trang (TH)
Quyết định của Amazon không chỉ là cắt giảm nhân sự, mà là tín hiệu cho thấy AI đang thay đổi toàn bộ cấu trúc thị trường lao động.
CEO Andy Jassy từng nói việc AI thay thế nhân viên sẽ diễn ra “trong vài năm tới”, nhưng Amazon đã hành động sớm hơn nhiều.
Đằng sau quyết định này là cuộc đua khốc liệt với Microsoft và Google trong lĩnh vực AI và điện toán đám mây.
Amazon khẳng định AI giúp công ty “vận hành tinh gọn”, nhưng thực tế khoảng 10% công việc văn phòng đã bị thay thế.
Giới chuyên gia cảnh báo làn sóng này sẽ nhanh chóng lan rộng, khi các CEO khác lấy Amazon làm “bình phong xã hội” cho việc sa thải.
Theo hãng phân tích Gartner, đến năm 2026, 1/5 doanh nghiệp sẽ dùng AI để loại bỏ một nửa các tầng quản lý trung gian.
Điều này có thể khiến nền kinh tế chuyển sang trạng thái “low-hire, high-fire”, ít tuyển nhưng sa thải nhanh hơn bao giờ hết.
Các chuyên gia lao động dự đoán số vụ sa thải tại Mỹ có thể vượt 1 triệu trong năm 2025, đánh dấu thời kỳ tái định hình tàn khốc nhất của thị trường việc làm hiện đại.
Thiên Trang (TH)
