7 nghề dễ bị AI thay thế nhất năm 2026

Số hóa

7 nghề dễ bị AI thay thế nhất năm 2026

Microsoft chỉ ra 7 công việc có nguy cơ cao bị AI thay thế trong năm 2026, từ phiên dịch đến chăm sóc khách hàng.

Phiên dịch viên và thông dịch viên đứng đầu danh sách với khả năng bị AI thay thế cao nhất.
Nhà sử học có nguy cơ lớn khi AI có thể tổng hợp và phân tích dữ liệu lịch sử hiệu quả.
Nhân viên phục vụ hành khách dễ bị thay thế bằng robot và hệ thống tự động thông báo.
Nhân viên bán hàng chịu tác động mạnh khi chatbot có thể tư vấn và xử lý đơn hàng.
Nhà văn và người viết đối mặt rủi ro khi AI ngày càng viết nội dung chuẩn SEO tốt hơn.
Nhân viên chăm sóc khách hàng bị đe dọa bởi AI có thể xử lý hàng nghìn yêu cầu tức thì.
Lập trình viên CNC cũng nằm trong danh sách khi AI có thể tự động hóa quy trình sản xuất.
Các chuyên gia khuyến nghị người lao động cần học cách phối hợp với AI để không bị đào thải.
