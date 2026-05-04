Máy bay chở hàng trăm người va phải cột đèn khi hạ cánh

Chiếc máy bay chở hơn 230 người của hãng hàng không United Airlines đã va chạm với một cột đèn trên đường cao tốc khi đang chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay ở Mỹ.

AP dẫn thông tin từ giới chức địa phương cho biết, một máy bay chở 221 hành khách và 10 thành viên phi hành đoàn của hãng United Airlines, xuất phát từ Venice (Italy), đã va chạm với một cột đèn trên đường cao tốc New Jersey Turnpike vào chiều 3/5 (giờ địa phương) khi đang chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay quốc tế Newark Liberty, bang New Jersey.

Theo hãng hàng không United Airlines, không có hành khách hay thành viên phi hành đoàn nào trên chuyến bay United Airlines số hiệu 169 bị thương.

Sân bay quốc tế Newark Liberty ở Newark, New Jersey, ngày 7/5/2025. Ảnh tư liệu: AP/Seth Wenig.

Cảnh sát bang New Jersey cho biết, một bánh đáp và phần dưới của máy bay cũng đã va chạm với một chiếc xe tải, sau đó cột đèn bị gãy đổ trúng một chiếc Jeep đang lưu thông trên đường cao tốc. Tài xế xe tải đã được đưa đến bệnh viện với những vết thương nhẹ và đã xuất viện, theo Cơ quan Cảng vụ New York và New Jersey, đơn vị quản lý sân bay.

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cho biết chiếc Boeing 767 đã hạ cánh an toàn sau khi “va chạm với một cột đèn” trong giai đoạn tiếp cận cuối cùng xuống Newark.

Được biết, các máy bay hạ cánh xuống một trong những đường băng chính tại sân bay Newark thường bay thấp qua nhiều làn xe trên đường cao tốc Turnpike, vốn là một trong những đoạn đông đúc nhất của tuyến đường liên bang Interstate 95. Đường băng chỉ cách mép đường cao tốc một khoảng rất ngắn.

Đại diện Cơ quan Cảng vụ xác nhận có vật thể bị va chạm và một xe tải giao hàng trên đường cao tốc vào thời điểm đó cũng bị hư hại. Máy bay chỉ bị hư hại nhẹ, nhân viên sân bay đã kiểm tra đường băng để tìm mảnh vỡ và hoạt động tại sân bay nhanh chóng trở lại bình thường, theo Cơ quan Cảng vụ.

United Airlines cho biết đội ngũ kỹ thuật của hãng đang đánh giá mức độ hư hại của máy bay và phi hành đoàn đã được tạm thời cho nghỉ trong khi hãng tiến hành một cuộc điều tra an toàn bay “nghiêm ngặt”.

Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) cho biết một điều tra viên của NTSB sẽ đến Newark vào ngày 4/5 và đã yêu cầu United Airlines cung cấp thiết bị ghi âm buồng lái cùng thiết bị ghi dữ liệu chuyến bay để phục vụ điều tra.

NTSB cho biết báo cáo sơ bộ dự kiến sẽ được công bố trong vòng 30 ngày tới.

