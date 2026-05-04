Máy bay chở hàng trăm người va phải cột đèn khi hạ cánh

Chiếc máy bay chở hơn 230 người của hãng hàng không United Airlines đã va chạm với một cột đèn trên đường cao tốc khi đang chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay ở Mỹ.

An An (Theo AP)

AP dẫn thông tin từ giới chức địa phương cho biết, một máy bay chở 221 hành khách và 10 thành viên phi hành đoàn của hãng United Airlines, xuất phát từ Venice (Italy), đã va chạm với một cột đèn trên đường cao tốc New Jersey Turnpike vào chiều 3/5 (giờ địa phương) khi đang chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay quốc tế Newark Liberty, bang New Jersey.

Theo hãng hàng không United Airlines, không có hành khách hay thành viên phi hành đoàn nào trên chuyến bay United Airlines số hiệu 169 bị thương.

apsanbayomy.jpg
Sân bay quốc tế Newark Liberty ở Newark, New Jersey, ngày 7/5/2025. Ảnh tư liệu: AP/Seth Wenig.

Cảnh sát bang New Jersey cho biết, một bánh đáp và phần dưới của máy bay cũng đã va chạm với một chiếc xe tải, sau đó cột đèn bị gãy đổ trúng một chiếc Jeep đang lưu thông trên đường cao tốc. Tài xế xe tải đã được đưa đến bệnh viện với những vết thương nhẹ và đã xuất viện, theo Cơ quan Cảng vụ New York và New Jersey, đơn vị quản lý sân bay.

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cho biết chiếc Boeing 767 đã hạ cánh an toàn sau khi “va chạm với một cột đèn” trong giai đoạn tiếp cận cuối cùng xuống Newark.

Được biết, các máy bay hạ cánh xuống một trong những đường băng chính tại sân bay Newark thường bay thấp qua nhiều làn xe trên đường cao tốc Turnpike, vốn là một trong những đoạn đông đúc nhất của tuyến đường liên bang Interstate 95. Đường băng chỉ cách mép đường cao tốc một khoảng rất ngắn.

Đại diện Cơ quan Cảng vụ xác nhận có vật thể bị va chạm và một xe tải giao hàng trên đường cao tốc vào thời điểm đó cũng bị hư hại. Máy bay chỉ bị hư hại nhẹ, nhân viên sân bay đã kiểm tra đường băng để tìm mảnh vỡ và hoạt động tại sân bay nhanh chóng trở lại bình thường, theo Cơ quan Cảng vụ.

United Airlines cho biết đội ngũ kỹ thuật của hãng đang đánh giá mức độ hư hại của máy bay và phi hành đoàn đã được tạm thời cho nghỉ trong khi hãng tiến hành một cuộc điều tra an toàn bay “nghiêm ngặt”.

Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) cho biết một điều tra viên của NTSB sẽ đến Newark vào ngày 4/5 và đã yêu cầu United Airlines cung cấp thiết bị ghi âm buồng lái cùng thiết bị ghi dữ liệu chuyến bay để phục vụ điều tra.

NTSB cho biết báo cáo sơ bộ dự kiến sẽ được công bố trong vòng 30 ngày tới.

Máy bay rơi ở Mỹ, cả 5 người trên khoang thiệt mạng

Một chiếc máy bay cỡ nhỏ bị rơi tại khu vực Texas Hill Country, Mỹ, khiến toàn bộ 5 người trên khoang thiệt mạng.  

AP dẫn lời một quan chức địa phương ngày 1/5 cho biết, chiếc máy bay cỡ nhỏ đã rơi tại bang Texas vào đêm 30/4 (giờ địa phương), khiến toàn bộ 5 người trên khoang thiệt mạng.

"Vụ tai nạn xảy ra tại thành phố Wimberley, cách Austin khoảng 64 km về phía tây nam", ông Ruben Becerra, Thẩm phán hạt Hays, đăng tải thông tin trên mạng Facebook.

Hiện trường máy bay quân sự rơi ở Colombia, hơn 110 người thương vong

Chiếc máy bay vận tải quân sự gặp nạn ngay sau khi cất cánh tại Puerto Leguizamo, Colombia, khiến hơn 110 người thương vong.

AP đưa tin, trong một video đăng tải trên mạng xã hội, Phó Thị trưởng Carlos Claros cho biết chiếc máy bay vận tải quân sự chở 121 người, chủ yếu là binh sĩ, đã bị rơi ngay sau khi cất cánh tại Puerto Leguizamo, Colombia, ngày 23/3. Vụ tai nạn khiến ít nhất 33 người thiệt mạng và 81 người khác bị thương. Số người tử vong có thể còn gia tăng.

aproimaybay1.jpg
Người dân tập trung tại khu vực hiện trường chiếc máy bay vận tải quân sự gặp nạn sau khi cất cánh từ Puerto Leguizamo, Colombia, ngày 23/3/2026. Ảnh: MiPutumayo/AP.
Máy bay quân sự Colombia gặp nạn, ít nhất 34 người thiệt mạng

Ít nhất 34 người đã thiệt mạng trong vụ máy bay vận tải quân sự của Không quân Colombia gặp nạn ngay sau khi cất cánh tại khu vực rừng Amazon.

Bộ trưởng Quốc phòng Colombia, ông Pedro Sanchez, thông báo trên mạng xã hội X rằng vụ tai nạn bi thảm xảy ra tại Puerto Leguizamo, một địa phương hẻo lánh thuộc bang Putumayo, giáp ranh với Peru và Ecuador, Reuters đưa tin.

Thị trưởng thị trấn Puerto Leguizamo, ông Luis Emilio Bustos, xác nhận số người thiệt mạng hiện đã lên tới 34. Trong khi đó, Thống đốc bang Putumayo, ông Jhon Gabriel Molina, cho biết 21 nạn nhân trong số này vẫn chưa được nhận dạng.

