Vì sao máy bay chở Thủ tướng Tây Ban Nha phải hạ cánh khẩn cấp?

Chiếc máy bay chở Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đến Armenia đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ sau khi gặp sự cố kỹ thuật.

Hãng thông tấn chính thức EFE của Tây Ban Nha đưa tin ngày 3/5, chiếc máy bay chở Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống Ankara do gặp sự cố kỹ thuật khi đang trên hành trình từ Madrid đến Yerevan, Armenia, nơi ông Sanchez dự kiến sẽ tham dự cuộc họp của Cộng đồng Chính trị châu Âu (EPC).

"Chiếc máy bay Airbus A310 chở ông Sanchez, cất cánh ngay trước 16h chiều 3/5 (giờ địa phương) từ căn cứ không quân Torrejon de Ardoz gần Madrid, hướng đến Yerevan, thủ đô của Armenia, đã buộc phải hạ cánh xuống Ankara sau khi gặp sự cố kỹ thuật", EFE dẫn nguồn tin từ Văn phòng Thủ tướng cho biết.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez. Ảnh: AA/EFE.

Nguồn tin cho biết thêm, sự cố kỹ thuật không nghiêm trọng nhưng máy bay vẫn phải hạ cánh xuống sân bay gần nhất theo quy trình an toàn hàng không. Thủ tướng Sanchez dự kiến nghỉ tại Ankara và tiếp tục hành trình đến Yerevan vào sáng sớm hôm sau.

Hội nghị thượng đỉnh EPC lần thứ 8 được tổ chức tại Yerevan với chủ đề "Xây dựng tương lai: Thống nhất và ổn định ở châu Âu". Sự kiện quy tụ các nhà lãnh đạo từ khoảng 50 quốc gia và tổ chức châu Âu để thảo luận về các vấn đề an ninh, ổn định chung.

Trước đó, Thủ tướng Sanchez từng bỏ lỡ cuộc họp về Ukraine được tổ chức tại Paris (Pháp) vào ngày 4/9/2025 cũng do sự cố máy bay. Khi đó, chiếc máy bay đã phải quay trở lại Madrid giữa chừng do sự cố kỹ thuật, và ông Sanchez đã tham dự cuộc họp trực tuyến.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Máy bay Air India hạ cánh khẩn cấp tại Thái Lan hồi năm 2025