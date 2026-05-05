Bắt khẩn cấp đối tượng chém cán bộ Công an trọng thương

Đối tượng N.V.H đã dùng rựa chém một cán bộ Công an phường Ba Đồn (Quảng Trị), khiến nạn nhân bị thương nặng, trong đó 1/3 bàn chân phải bị đứt lìa.

Chiều 5/5, tại trụ sở Công an phường Ba Đồn (tỉnh Quảng Trị), một đối tượng mang theo một cây rựa bất ngờ xông vào Phòng trực ban hình sự, chém trọng thương một cán bộ công an đang làm nhiệm vụ.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 12h40 ngày 5/5, đối tượng N.V.H (SN: 1998, hộ khẩu thường trú tại Tổ dân phố Thủy Sơn, phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị) mang theo một cây rựa dài khoảng 80 cm xông vào Phòng trực ban hình sự, Công an phường Ba Đồn.

Đối tượng N.V.H bị cơ quan Công an bắt giữ.

Tại đây, đối tượng N.V.H đã dùng rựa chém liên tiếp vào vùng đầu, bàn chân phải và gót chân trái của Đại úy H.T.H đang làm nhiệm vụ trực ban hình sự.

Hậu quả, Đại úy H.T.H bị thương nặng, trong đó 1/3 bàn chân phải bị đứt lìa và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Cuba – Đồng Hới.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng Công an đã nhanh chóng triển khai các biện pháp, kịp thời khống chế, bắt giữ đối tượng, đồng thời thu giữ hung khí gây án.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.