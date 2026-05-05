Bắt khẩn cấp đối tượng chém cán bộ Công an trọng thương

Đối tượng N.V.H đã dùng rựa chém một cán bộ Công an phường Ba Đồn (Quảng Trị), khiến nạn nhân bị thương nặng, trong đó 1/3 bàn chân phải bị đứt lìa.

Hạo Nhiên

Chiều 5/5, tại trụ sở Công an phường Ba Đồn (tỉnh Quảng Trị), một đối tượng mang theo một cây rựa bất ngờ xông vào Phòng trực ban hình sự, chém trọng thương một cán bộ công an đang làm nhiệm vụ.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 12h40 ngày 5/5, đối tượng N.V.H (SN: 1998, hộ khẩu thường trú tại Tổ dân phố Thủy Sơn, phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị) mang theo một cây rựa dài khoảng 80 cm xông vào Phòng trực ban hình sự, Công an phường Ba Đồn.

Đối tượng N.V.H bị cơ quan Công an bắt giữ.

Tại đây, đối tượng N.V.H đã dùng rựa chém liên tiếp vào vùng đầu, bàn chân phải và gót chân trái của Đại úy H.T.H đang làm nhiệm vụ trực ban hình sự.

Hậu quả, Đại úy H.T.H bị thương nặng, trong đó 1/3 bàn chân phải bị đứt lìa và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Cuba – Đồng Hới.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng Công an đã nhanh chóng triển khai các biện pháp, kịp thời khống chế, bắt giữ đối tượng, đồng thời thu giữ hung khí gây án.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Xe tải va chạm xe đầu kéo, 2 người thương vong ở Quảng Trị

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên cao tốc Bùng- Vạn Ninh khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương và 2 phương tiện hư hỏng nặng.

Ngày 3/5, thông tin từ UBND xã Bắc Trạch (tỉnh Quảng Trị) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông trên tuyến cao tốc Bùng - Vạn Ninh khiến 2 người thương vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h30 ngày 3/5, xe ô tô tải mang BKS: 35H-011.xx do anh Nguyễn Đức Lương (SN 1995, trú tại xã Lai Thành, tỉnh Ninh Bình) điều khiển, chở theo anh N.V.L (SN 1998) lưu thông trên cao tốc Bùng - Vạn Ninh theo hướng Nam - Bắc.

Khởi tố nhóm đối tượng thô bạo với phụ nữ mang thai tại Quảng Trị

Nhóm đối tượng đã có hành vi thô bạo đối với người phụ nữ đang mang thai tháng thứ 8 tại bãi tập kết cát thuộc thôn Phú Lộc, xã Ninh Châu, Quảng Trị.

Ngày 5/2, Công an tỉnh Quảng Trị thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Minh Thảo (SN 1977), Võ Phi Long (SN 1989), cùng trú tại xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị và Trần Đình Dương (SN 1989, trú tại phường Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Thảo về hành vi gây rối trật tự công cộng.
Nghi ngờ ngoại tình, vợ thuê người chém chồng trọng thương

Nghi ngờ chồng ngoại tình, để lại gánh nặng nợ nần cho mình, Nguyễn Thị Sương đã thuê nhóm thanh niên với giá 40 triệu đồng ra đảo Phú Quốc chém chồng.

Thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thị Sương (SN: 1966), Trần Trọng Nghĩa (SN: 2000), Trần Thành Đồng (SN: 2004), Nguyễn Văn Mạnh (SN: 2003) và Phạm Ngọc Hoài (SN: 1997, cùng ngụ TP. Cần Thơ) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo kết quả điều tra, do mâu thuẫn gia đình, bức xúc việc chồng ra Phú Quốc sinh sống, để lại gánh nặng nợ nần và nghi ngờ có quan hệ tình cảm với người khác, Nguyễn Thị Sương đã thuê Trần Trọng Nghĩa với số tiền 40 triệu đồng để đánh, chém gây thương tích cho chồng mình là ông P.U.H.

