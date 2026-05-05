Đại học Y Hà Nội bỏ khối C00 ngành Tâm lý học, thí sinh phản ứng gì?

Từ năm 2026, Trường Đại học Y Hà Nội sẽ chính thức dừng xét tuyển tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa) đối với ngành Tâm lý học sau hai năm thí điểm. Đây là điều chỉnh căn bản trong phương thức tuyển sinh của nhà trường nhằm bắt nhịp với Chương trình Giáo dục phổ thông mới.

Theo đó, tổ hợp xét tuyển vào ngành này sẽ được chuyển dịch sang các khối thi nhấn mạnh vào tư duy tự nhiên và ưu tiên ngoại ngữ như A01 (Toán, Lý, Anh), D07 (Toán, Hóa, Anh) và D10 (Toán, Địa, Anh) để đảm bảo chất lượng đầu vào.

Học sinh THPT tham dự sự kiện Một ngày là sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội. Ảnh: Đại học Y Hà Nội

Phản ứng về việc bỏ xét tổ hợp C00, tập trung vào các tổ hợp tự nhiên và ưu tiên các thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ, bạn Ngọc Anh (Hà Nội) cho rằng: “Đây là một sự điều chỉnh hợp lý, việc ưu tiên các tổ hợp tự nhiên và chứng chỉ ngoại ngữ là một bước đi tất yếu để nâng cao chất lượng đầu vào, bởi thực tế phần lớn các tài liệu tham khảo, từ các bài báo quốc tế đến những nghiên cứu chuyên sâu đều là các tài liệu nước ngoài. Do đó, sinh viên cần có nền tảng tư duy logic vững chắc và trình độ ngôn ngữ tốt để có thể tiếp cận và cập nhật những tiến bộ y học tốt nhất”.

Tuy nhiên, cũng có nhiều thí sinh thể hiện sự lo lắng trước việc dừng xét tuyển khối C00, bạn Ngọc Diệp (Hà Nội) chia sẻ: “Em khá bất ngờ và hụt hẫng trước thông tin này. Với chuyên ngành như Tâm lý học, em tin rằng các học sinh với tố chất nhân văn sẽ là một lợi thế lớn trong việc tiếp xúc, điều trị cho bệnh nhân. Việc dừng xét tuyển tổ hợp này và ưu tiên chứng chỉ ngoại ngữ vô tình tạo ra rào cản cho những thí sinh ở vùng sâu vùng xa hoặc những bạn có thiên hướng xã hội. Em mong nhà trường có lộ trình phù hợp hơn để không bỏ lỡ những sinh viên có tâm huyết và tố chất phù hợp với ngành Y nhưng không mạnh về các môn tự nhiên”.

Lý giải về việc điều chỉnh trên, PGS.TS Lê Đình Tùng - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội cho biết qua thực tế đào tạo, dù điểm chuẩn khối C00 thường ở mức rất cao nhưng năng lực học tập của nhóm sinh viên này lại có phần hạn chế hơn so với nhóm trúng tuyển bằng các tổ hợp tự nhiên. Theo ông, nền tảng kiến thức xã hội thuần túy chưa thực sự tương thích với chương trình đào tạo chuyên sâu về Tâm lý học lâm sàng tại môi trường y khoa.

Từ năm 2026, nhà trường sẽ tập trung xét tuyển các tổ hợp A01, D01, D07 và D10. Điểm mới căn bản là yêu cầu bắt buộc môn Toán hoặc Ngữ văn phải chiếm tối thiểu 1/3 tổng số điểm của mỗi tổ hợp nhằm đảm bảo chất lượng đầu vào.

Bên cạnh đó, Trường Đại học Y Hà Nội còn áp dụng chính sách cộng điểm khuyến khích lên tới 1,5 điểm cho thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, khẳng định mục tiêu đào tạo đội ngũ y bác sĩ có khả năng hội nhập toàn cầu. Hơn nữa, thực tế cũng cho thấy những sinh viên có năng lực ngoại ngữ tốt thường có kết quả học tập tích cực hơn trong môi trường đào tạo y khoa.

﻿ PGS.TS Lê Đình Tùng - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội chia sẻ tại một chương trình tư vấn tuyển sinh. Ảnh: Giáo Dục Thủ Đô

Theo PGS.TS Lê Đình Tùng, việc bỏ khối C00 được xem là bước điều chỉnh cần thiết, bởi nguồn tuyển từ khối C cũng không còn dồi dào và đảm bảo chất lượng như trước, trong khi nhiều thí sinh giỏi đã phân bổ sang các ngành khác. Quan trọng hơn, chương trình đào tạo của trường định hướng ngành Tâm lý học theo hướng tâm lý học lâm sàng, gắn chặt với khoa học sức khỏe, đòi hỏi nền tảng kiến thức phù hợp hơn.

Phương án tuyển sinh năm 2026 của Trường Đại học Y Hà Nội ghi nhận nhiều điều chỉnh quan trọng, nổi bật là việc lần đầu tiên đưa kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội vào xét tuyển. Đồng thời, nhà trường cũng công bố lộ trình tăng chỉ tiêu tuyển sinh để mở rộng cơ hội cho thí sinh.