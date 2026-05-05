Bộ Y tế khuyến cáo phòng bệnh do virus Hanta

Trước lo ngại về các ca bệnh virus Hanta trên thế giới, Bộ Y tế phát đi hướng dẫn phòng bệnh, nhấn mạnh việc nâng cao cảnh giác nhưng cần giữ tâm lý bình tĩnh.

Theo thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tính đến ngày 4/5/2026, một ổ dịch viêm đường hô hấp cấp tính nghiêm trọng đã được ghi nhận trên tàu du lịch mang cờ Hà Lan đang hành trình từ Argentina qua Nam Đại Tây Dương.

Trong số 7 trường hợp mắc bệnh, đã có 2 ca xác nhận dương tính với virus Hanta và 5 ca nghi nhiễm. Diễn biến dịch bệnh đang ở mức báo động với 3 ca tử vong và 1 bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch. Hiện tại, tàu đang chở 147 người từ 23 quốc gia, cơ quan chức năng xác nhận chưa có hành khách hay thuyền viên người Việt Nam nào liên quan đến sự việc này.

Theo Cục Phòng bệnh, virus Hanta là tác nhân gây hội chứng phổi và suy thận cấp với tỷ lệ tử vong cao do chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Bệnh khởi đầu bằng triệu chứng sốt, đau cơ nhưng nhanh chóng diễn tiến nặng thành suy hô hấp hoặc tụt huyết áp, đòi hỏi phải được hồi sức tích cực kịp thời.

Nguồn lây chủ yếu đến từ chất thải của chuột phát tán trong bụi bẩn tại những nơi thiếu vệ sinh như kho bãi, nhà cũ. Người dân dễ nhiễm bệnh khi hít phải khí dung chứa virus hoặc tiếp xúc trực tiếp với mầm bệnh, do đó việc khử khuẩn và kiểm soát động vật gặm nhấm là biện pháp phòng ngừa tiên quyết.

Dù Việt Nam chưa ghi nhận ca mắc Hanta virus, nhưng trước nguy cơ tiềm ẩn từ loài gặm nhấm, cơ quan y tế khuyến cáo người dân cần tuyệt đối tránh tiếp xúc trực tiếp với chuột và chất thải của chúng.

Hội chứng phổi do virus Hanta thường khởi phát sau 2-3 tuần ủ bệnh với các triệu chứng ban đầu dễ nhầm lẫn như sốt, ớn lạnh, đau đầu và đau nhức cơ bắp. Một số bệnh nhân có thể gặp các vấn đề về tiêu hóa như buồn nôn, đau bụng hoặc tiêu chảy. Giai đoạn này thường kéo dài trong vài ngày trước khi bệnh có những diễn tiến đột ngột và phức tạp hơn.

Khi chuyển sang giai đoạn toàn phát, virus tấn công trực tiếp vào các mao mạch phổi, gây rò rỉ dịch dẫn đến phù phổi cấp. Người bệnh sẽ nhanh chóng rơi vào tình trạng khó thở, ho, tụt huyết áp và nhịp tim bất thường. Do tổn thương nghiêm trọng đến chức năng tim và phổi, bệnh nhân có nguy cơ tử vong cao nếu không được can thiệp y tế kịp thời.

Virus Hanta là thủ phạm gây nên nhiều bệnh nguy hiểm cho con người, đặc biệt là tại những vùng có vệ sinh không đảm bảo khiến động vật gặm nhấm sinh sôi, phát triển. Để bảo phòng ngừa virus Hanta, cơ quan y tế khuyến cáo, song song với việc giữ vệ sinh cá nhân và rửa tay bằng xà phòng, cần thực hiện tốt các khâu phòng bệnh và diệt chuột, phát quang bụi rậm, vệ sinh khu vực sống luôn sạch sẽ, thông thoáng.

Trong trường hợp xuất hiện các triệu chứng bất thường như sốt, đau cơ, rối loạn tiêu hóa sau khi tiếp xúc với khu vực nghi ngờ, người dân cần đến ngay cơ sở y tế và thông báo rõ yếu tố dịch tễ để được chẩn đoán, xử lý kịp thời.