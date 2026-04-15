Mất toàn bộ răng khi điều trị nha khoa, người đàn ông tìm đến cái chết

Do việc điều trị nha khoa thất bại khiến mất toàn bộ răng, một người đàn ông ở Anh rơi vào trầm cảm và cuối cùng tự tử.

Theo kết quả điều tra của cơ quan chức năng, ông Pawel Bukowski (48 tuổi), tài xế xe nâng ở Anh, đã tự sát do trầm cảm sau khi trải qua quá trình điều trị nha khoa thất bại khiến ông mất toàn bộ răng.

Ông Bukowski đã sang Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 1/2025 để điều trị bệnh nha chu - một dạng nhiễm khuẩn mạn tính có thể phá hủy nướu, gây mất răng và tiêu xương và thay răng tại một phòng khám tư nhân tại đây.

Tuy nhiên, sau khi nhổ hết răng, ông Bukowski không được lắp răng giả tạm thời như kỳ vọng. Bởi vì ông phải chờ tới 6 tháng mới có thể quay lại lắp răng giả.

Tòa điều tra tại Norfolk cho biết sau khi trở về Anh, sức khỏe tinh thần của ông Bukowski suy sụp nghiêm trọng. Ông gặp khó khăn trong ăn uống, lo lắng vì chi phí điều trị cao hơn dự kiến cho ca điều trị nha khoa mà ông cho là thất bại. Trong khoảng thời gian này, ông uống rượu nhiều.

Ông Pawel Bukowski tự sát vì trầm cảm sau khi điều trị nha khoa. Ảnh: East Anglia News Service.

Đến ngày 24/4/2025, ông Bukowski được đưa vào Bệnh viện Đại học Norfolk và Norwich để tiến hành cấp cứu. Qua kiểm tra bệnh nhân, bác sĩ xác định ông có "ý định tự sát mạnh mẽ". Một chuyên viên cấp cao cũng kết luận ông có "nhiều dấu hiệu nguy cơ" dẫn đến tự sát.

Mặc dù có những lo ngại về "sự an toàn và tình trạng sức khỏe" của ông Bukowski và gia đình tìm kiếm sự hỗ trợ nhưng các bác sĩ quyết định ông không cần nhập viện điều trị tâm thần vì cho rằng ông vẫn còn một số yếu tố giúp bảo vệ bản thân và vẫn có dấu hiệu nghĩ đến kế hoạch cho tương lai.

Tuy nhiên, 4 ngày sau, ông Bukowski được phát hiện đã tử vong tại nhà riêng. Vợ và 3 đứa con của ông đau khổ trước sự ra đi của người chồng, người cha trong gia đình.

Nhân viên điều tra khu vực Norfolk, bà Johanna Thompson, kết luận trường hợp của ông Bukowski là một vụ tự sát, đồng thời cho biết có "nhiều bài học cần rút ra" khi một số yếu tố đã ảnh hưởng đến quá trình chăm sóc bệnh nhân.

Vợ của ông Bukowski là bà Daria Bukowska cho biết chồng bà "mất hoàn toàn hy vọng" sau ca điều trị. Bà mô tả việc bị lấy hết răng nhưng không được lắp răng tạm trong 6 tháng là "cú sốc tinh thần nặng nề", khiến ông đánh mất sự tự tin và dần suy sụp. Ngoài ra, bà chỉ trích quá trình chăm sóc y tế sau đó, cho rằng các vấn đề sức khỏe của chồng đã liên tục bị phớt lờ, bao gồm việc thiếu hỗ trợ và không được cấp thuốc giảm triệu chứng cai rượu.