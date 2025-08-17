Hà Nội

Kho tri thức

5 sự thật rùng mình khiến các phi tần thà tự sát còn hơn vào lãnh cung

Các phi tần thời xưa sẵn sàng tự sát để tránh cuộc sống trong lãnh cung đầy khắc nghiệt, cô đơn và nguy hiểm.

Theo Hạ Tú/Ngôi Sao

Thứ nhất, rất khó để thoát ra khỏi lãnh cung một lần nữa

Lãnh cung là nơi hành hạ người ta bằng tinh thần (Ảnh minh họa)
Lãnh cung là nơi hành hạ người ta bằng tinh thần (Ảnh minh họa)

Trong các cung điện xưa, để được hoàng đế coi trọng và để mắt tới, một trong những việc mà các phi tần phải làm hàng ngày chắc chắn là gây sự chú ý, ấn tượng để được sủng ái. Nếu không, cuộc sống trong cung của họ có thể coi là tẻ nhạt và đáng buồn. Chốn hậu cung là nơi không có hoạt động giải trí, ở đây những phi tần chưa được hoàng thượng để ý tới còn có thể bị các phi tần khác ức hiếp, coi thường.

Chính vì vậy mà các phi tần chốn hậu cung sẽ tranh giành sự sủng ái của hoàng thượng. Tuy nhiên, việc này cũng có một rủi ro rất cao đó là nếu làm gì khiến hoàng thượng phật ý thì rất có thể sẽ bị đưa vào lãnh cung, một khi đã vào nơi này thì cơ hội được thoát ra gần như không còn, cả đời phải sống trong sự lạnh lẽo, ghẻ lạnh của mọi người.

Thứ hai, điều kiện sống bên trong lãnh cung quá kém

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Nếu chỉ đơn giản là trong lãnh cung sẽ cảm thấy cô đơn thì có lẽ các phi tần sẽ không sợ điều đó, tuy nhiên, trên thực tế đa số phi tần đều cảm thấy kinh hãi. Nơi đây thiếu thốn về mọi mặt, bị bỏ mặc quanh năm, đặc biệt những thê thiếp, phi tần đã quen với cuộc sống cung điện xa hoa thì làm sao có thể thích nghi được với môi trường tồi tệ này.

Thứ ba, cuộc sống hàng ngày quá nhàm chán

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Khi đã bị đưa vào lãnh cung thì hầu hết đều phải trải qua phần còn lại của cuộc đời với sự nhàm chán, lặp đi lặp lại qua ngày, sự cô đơn, tĩnh lặng thậm chí còn khiến nhiều người cảm thấy phát điên.

Thứ tư, không còn được gặp người thân

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Sau khi thê thiếp vào cung, thông thường họ sẽ không được gặp người nhà thường xuyên. May mắn thay, khi còn là thê thiếp, họ vẫn có cơ hội được gặp lại người nhà của mình, thời điểm này sẽ tới trong một dịp đặc biệt nào đó.

Nhưng nếu phi tần bị hoàng đế hạ lệnh đưa vào lãnh cung, không những không bao giờ gặp lại người nhà, mà người nhà của bọn họ cũng rất có thể rơi vào hoàn cảnh bi đát như vậy. Đây là điều tồi tệ đối với bất kỳ phi tần nào, vì vậy họ thà chết còn hơn là bị nhốt trong lãnh cung.

Thứ năm, chết không ai hay

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Ngoài những lý do trên, một lý do khác là họ lo lắng rằng không ai biết mình đã chết hay chưa. Ở đâu cũng vậy, sự sống và cái chết đối với một người thực sự quan trọng. Ngay cả khi bị tống vào lãnh cung, các phi tần cũng hy vọng có người giúp họ an táng một cách cẩn thận sau khi chết. Bởi như vậy, sau khi chết đi, họ sẽ không trở thành những hồn ma cô đơn mà có thể trở về đền thờ tổ tiên, được con cháu trong dòng họ dâng hương cúng bái.

Kho tri thức

Liên minh phi tần - đại quan làm tan nát phủ chúa Trịnh

Đặng Thị Huệ và Hoàng Đình Bảo đã để lại một dấu ấn đặc biệt trong lịch sử cung đình Việt Nam: Một liên minh chính trị bất thường...

Trong lịch sử Đàng Ngoài thời Lê - Trịnh, không hiếm những câu chuyện nơi hậu cung phủ chúa vươn ra ảnh hưởng chính trường, nhưng hiếm có sự vụ nào gây tiếng vang và để lại hậu quả chính trị sâu sắc như liên minh giữa Tuyên phi Đặng Thị Huệ và quan phụ chính Hoàng Đình Bảo (Quận Huy). Mối quan hệ giữa một phi tần được sủng ái và một đại quan đầy mưu lược không chỉ khiến nhiều sử gia phải lưu tâm mà còn trở thành biểu tượng cho thời kỳ suy vi và rối loạn của chính quyền chúa Trịnh vào cuối thế kỷ 18.

Ngược dòng lịch sử, tuyên phi Đặng Thị Huệ xuất thân từ một gia đình thường dân ở Kinh Bắc, được đưa vào phủ chúa Trịnh Sâm và nhanh chóng được sủng ái bởi sắc đẹp và sự thông minh sắc sảo. Vị thế của bà trong hậu cung ngày càng lớn, đặc biệt sau khi sinh ra Trịnh Cán – người được chúa Sâm yêu quý và kỳ vọng.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Loạt quy tắc "bất thành văn" khi phi tần được thị tẩm

Khi được hoàng đế thị tẩm, phi tần nhà Thanh phải tuân thủ hàng loạt quy tắc "bất thành văn", bao gồm không được đeo trang sức, không phát ra âm thanh...

hoang-10.jpg
Vào thời phong kiến, không ít phi tần thời nhà Thanh dùng đủ mọi cách để "lọt vào mắt xanh" của hoàng đế. Nếu được hoàng đế thị tẩm thì cuộc sống của phi tần đó có thể "một bước lên mây", có địa vị cao trong hậu cung và tận hưởng cuộc sống xa hoa.
hoang-6.jpg
Tuy nhiên, không phải phi tần nào cũng có cơ hội được hoàng đế thị tẩm. Bởi lẽ, hậu cung của nhà vua có hàng trăm cho tới hàng ngàn phi tần, mỹ nữ. Thậm chí, một số phi tần cả đời chưa từng có cơ hội gặp mặt hoàng đế.
Xem chi tiết

Kho tri thức

Quyền lực của hoàng hậu nhà Thanh khiến phi tần khao khát

Hoàng hậu nhà Thanh là người đứng đầu hậu cung. Địa vị và quyền lực của hoàng hậu khiến nhiều phi tần khao khát có được nhưng khó chạm tới.

phi-3.jpg
Vào thời nhà Thanh, hoàng đế có hậu cung thường gồm hàng chục cho tới hàng ngàn phi tần, mỹ nữ hầu hạ. Đứng đầu hậu cung là hoàng hậu nhà Thanh đầy quyền lực.
phi-4.jpg
Hoàng hậu là người có địa vị và quyền lực lớn nhất trong hậu cung. Mọi việc trong hậu cung đều do hoàng hậu xử lý. Nhà vua hiếm khi can dự vào chuyện hậu cung vì đã có hoàng hậu cai quản.
Xem chi tiết

