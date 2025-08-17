5 sự thật rùng mình khiến các phi tần thà tự sát còn hơn vào lãnh cung

Thứ nhất, rất khó để thoát ra khỏi lãnh cung một lần nữa

Lãnh cung là nơi hành hạ người ta bằng tinh thần (Ảnh minh họa)

Trong các cung điện xưa, để được hoàng đế coi trọng và để mắt tới, một trong những việc mà các phi tần phải làm hàng ngày chắc chắn là gây sự chú ý, ấn tượng để được sủng ái. Nếu không, cuộc sống trong cung của họ có thể coi là tẻ nhạt và đáng buồn. Chốn hậu cung là nơi không có hoạt động giải trí, ở đây những phi tần chưa được hoàng thượng để ý tới còn có thể bị các phi tần khác ức hiếp, coi thường.

Chính vì vậy mà các phi tần chốn hậu cung sẽ tranh giành sự sủng ái của hoàng thượng. Tuy nhiên, việc này cũng có một rủi ro rất cao đó là nếu làm gì khiến hoàng thượng phật ý thì rất có thể sẽ bị đưa vào lãnh cung, một khi đã vào nơi này thì cơ hội được thoát ra gần như không còn, cả đời phải sống trong sự lạnh lẽo, ghẻ lạnh của mọi người.

Thứ hai, điều kiện sống bên trong lãnh cung quá kém

(Ảnh minh họa)

Nếu chỉ đơn giản là trong lãnh cung sẽ cảm thấy cô đơn thì có lẽ các phi tần sẽ không sợ điều đó, tuy nhiên, trên thực tế đa số phi tần đều cảm thấy kinh hãi. Nơi đây thiếu thốn về mọi mặt, bị bỏ mặc quanh năm, đặc biệt những thê thiếp, phi tần đã quen với cuộc sống cung điện xa hoa thì làm sao có thể thích nghi được với môi trường tồi tệ này.

Thứ ba, cuộc sống hàng ngày quá nhàm chán

(Ảnh minh họa)

Khi đã bị đưa vào lãnh cung thì hầu hết đều phải trải qua phần còn lại của cuộc đời với sự nhàm chán, lặp đi lặp lại qua ngày, sự cô đơn, tĩnh lặng thậm chí còn khiến nhiều người cảm thấy phát điên.

Thứ tư, không còn được gặp người thân

(Ảnh minh họa)

Sau khi thê thiếp vào cung, thông thường họ sẽ không được gặp người nhà thường xuyên. May mắn thay, khi còn là thê thiếp, họ vẫn có cơ hội được gặp lại người nhà của mình, thời điểm này sẽ tới trong một dịp đặc biệt nào đó.

Nhưng nếu phi tần bị hoàng đế hạ lệnh đưa vào lãnh cung, không những không bao giờ gặp lại người nhà, mà người nhà của bọn họ cũng rất có thể rơi vào hoàn cảnh bi đát như vậy. Đây là điều tồi tệ đối với bất kỳ phi tần nào, vì vậy họ thà chết còn hơn là bị nhốt trong lãnh cung.

Thứ năm, chết không ai hay

(Ảnh minh họa)

Ngoài những lý do trên, một lý do khác là họ lo lắng rằng không ai biết mình đã chết hay chưa. Ở đâu cũng vậy, sự sống và cái chết đối với một người thực sự quan trọng. Ngay cả khi bị tống vào lãnh cung, các phi tần cũng hy vọng có người giúp họ an táng một cách cẩn thận sau khi chết. Bởi như vậy, sau khi chết đi, họ sẽ không trở thành những hồn ma cô đơn mà có thể trở về đền thờ tổ tiên, được con cháu trong dòng họ dâng hương cúng bái.