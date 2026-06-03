[INFOGRAPHIC] Loài cá Ông Chuông quý hiếm có trí thông minh cao

Cá Ông Chuông là thành viên lớn trong họ cá heo, có hộp sọ giống cá voi sát thủ. Chúng khá thông minh, chuyên hợp tác săn mồi.
Cá Ông Chuông là thành viên lớn trong họ cá heo, có hộp sọ giống cá voi sát thủ. Chúng khá thông minh, chuyên hợp tác săn mồi.
Giữa vùng cao nguyên khô cằn của Brazil, có một hẻm núi khổng lồ đang lưu giữ những dấu vết cổ xưa nhất của con người ở Nam Mỹ.
Cách Trái Đất khoảng 3.400 năm ánh sáng, ngôi sao trung tâm của Tinh vân Bướm đã được ghi lại hình ảnh lần đầu tiên.
Giữa những khu rừng và đồng cỏ châu Âu, có một loài chim nhỏ bé sở hữu hành vi tự vệ kỳ lạ đến mức khiến người xem không tin vào mắt mình.
Một bệnh nhân mới được cấy ghép đồng thời 2 quả thận và gan từ lợn biến đổi gene. Đây là ca phẫu thuật ghép đa tạng lợn biến đổi gene đầu tiên trên thế giới.
Theo các chuyên gia, bức vẽ của họa sĩ người Đức Hans Holbein the Younger thực hiện vào khoảng những năm 1530 có thể là chân dung của hoàng hậu Anh Anne Boleyn.
Theo thông báo của NASA, máy bay X-59 đã sẵn sàng cho chuyến bay siêu thanh Mach 1.6 (1.960 km/h) đầu tiên trong tháng 6.
Khi tiến hành cuộc khai quật tại một nghĩa địa ở vùng Astrakhan, Nga, các nhà khảo cổ tìm thấy thanh kiếm lưỡi cong có kích thước "bất thường", dài khoảng 1,2m.
Các nhà thiên văn học tìm được bằng chứng về sự hiện diện của từ trường trên các ngoại hành tinh, mở ra kỳ vọng sẽ có thể tìm thấy sự sống ngoài Hệ Mặt trời.
Mức giá đắt đỏ của loại đặc sản này bắt nguồn từ quy trình chế tạo phức tạp và tính chất quý hiếm của chúng.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Dậu có phúc khí lớn, được quý nhân giúp đỡ và có thể sở hữu tài sản lớn.
Nhô lên từ Đại Tây Dương như một kim tự tháp đá khổng lồ, Sceilg Mhichíl là một trong những di sản ngoạn mục nhất châu Âu.
Sau khi mất Thăng Long và bị đánh bật khỏi đồng bằng Bắc Bộ, nhà Mạc vẫn tồn tại thêm hơn 80 năm ở Cao Bằng, tạo nên một hiện tượng đặc biệt trong sử Việt.
Các nhà thiên văn học phát hiện ra rằng, các sao khổng lồ đỏ có sức phá hoại đối với các hành tinh lân cận lớn hơn dự kiến.
Gắn liền với tuổi thơ của nhiều người Việt, cây me là một loài thực vật nhiệt đới sở hữu lịch sử văn hóa lâu đời và nhiều điều bất ngờ về khoa học.
Ẩn mình giữa những tán lá xanh mướt, loài châu chấu cánh dài này sở hữu khả năng ngụy trang khiến nhiều người khó tin vào mắt mình.
Những vách núi dựng đứng, các ngôi làng nhiều màu sắc và biển xanh ngọc đã biến Costiera Amalfitana thành biểu tượng của vẻ đẹp nước Ý.
Loài cây pisonia được biết đến với việc khiến hàng trăm nghìn con chim biển bỏ mạng bằng cách gieo hạt giống.
Bộ gene được giải trình tự lần đầu tiên của cá mập Greenland đã hé lộ những bí mật về tuổi thọ phi thường và khả năng chống ung thư của chúng.
Trong thời gian qua, một số con cá voi lưng gù đã lập kỷ lục ấn tượng. Mới đây nhất, chúng bơi hơn 14.000 km từ Australia sang Brazil.
NASA công bố lộ trình xây dựng căn cứ trên Mặt Trăng, nêu chi tiết mục tiêu phát triển và lộ trình thực hiện việc xây dựng một cơ sở cư trú lâu dài ở Mặt Trăng.