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[INFOGRAPHIC] Loài cá Ông Chuông quý hiếm có trí thông minh cao

Kho tri thức

[INFOGRAPHIC] Loài cá Ông Chuông quý hiếm có trí thông minh cao

Cá Ông Chuông là thành viên lớn trong họ cá heo, có hộp sọ giống cá voi sát thủ. Chúng khá thông minh, chuyên hợp tác săn mồi.

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