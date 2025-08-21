Hà Nội

Sự thật rùng mình về “khu rừng tự sát” khét tiếng Nhật Bản

Kho tri thức

Sự thật rùng mình về “khu rừng tự sát” khét tiếng Nhật Bản

Rừng Aokigahara dưới chân núi Phú Sĩ ở Nhật Bản nổi tiếng không chỉ bởi vẻ đẹp huyền bí mà còn vì những câu chuyện rùng rợn khiến nhiều người ám ảnh.

T.B (tổng hợp)
1. Biệt danh “khu rừng tự sát”. Aokigahara được biết đến là nơi có số lượng người tìm đến cái chết cao nhất ở Nhật Bản. Ảnh: Pinterest.
2. Truyền thuyết ma ám. Nhiều câu chuyện dân gian kể rằng linh hồn những người chết oan trong rừng vẫn vất vưởng, khiến bầu không khí bao trùm khu vực này thêm phần u ám. Ảnh: Pinterest.
3. Địa hình như mê cung. Cây cối dày đặc và địa hình gồ ghề khiến người đi vào dễ bị lạc, thậm chí nhiều du khách phải dùng dây để đánh dấu lối đi. Ảnh: Pinterest.
4. Đất núi lửa đặc biệt. Lớp đất hình thành từ dung nham núi Phú Sĩ khiến la bàn thường mất phương hướng, càng làm tăng sự nguy hiểm khi đi trong rừng. Ảnh: Pinterest.
5. Không gian im lặng bất thường. Bên trong rừng, âm thanh bị cây cối hấp thụ gần như hoàn toàn, tạo nên bầu không khí yên ắng đến rợn người. Ảnh: Pinterest.
6. Được nhắc đến trong văn học. Tiểu thuyết “Kuroi Jukai” của Seichō Matsumoto đã góp phần khiến Aokigahara gắn liền với ý niệm tìm đến cái chết. Ảnh: Pinterest.
7. Biện pháp kiểm soát đặc biệt. Cảnh sát và tình nguyện viên thường xuyên tuần tra, dựng biển cảnh báo kêu gọi những người có ý định tự tử hãy suy nghĩ lại. Ảnh: Pinterest.
8. Điểm đến du lịch rùng rợn. Dù mang tiếng đáng sợ, Aokigahara vẫn thu hút du khách hiếu kỳ muốn khám phá sự huyền bí của khu rừng nổi tiếng này. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Lâu đài Nhật bản lơ lửng trong biển mây | Zing.
#khu rừng tự sát Nhật Bản #Aokigahara #rừng huyền bí Nhật Bản #địa hình mê cung #rừng ma ám Nhật Bản #du lịch rùng rợn Nhật Bản

