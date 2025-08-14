Mang kiếm tấn công người khác rồi livestream lên TikTok

Trong quá trình thực hiện hành vi, các đối tượng còn livestream trực tiếp lên TikTok nhằm phô trương, tạo sự chú ý và lấy tiếng.

Ngày 14/8, Công an phường Ninh Xá (tỉnh Bắc Ninh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh điều tra, làm rõ một nhóm 4 thanh thiếu niên có hành vi mang theo hung khí, tấn công tài sản người khác và phát trực tiếp (livestream) lên mạng xã hội TikTok.

Theo cơ quan Công an, trước đó rạng sáng 5/8, tại khu vực cổng Khu công nghiệp Thuận Thành 1 (phường Ninh Xá), một nhóm gồm 4 thanh thiếu niên dưới 18 tuổi, mang theo gạch và kiếm dài, tấn công một nhóm 6 thiếu niên đang ngồi bên đường. Các đối tượng dùng hung khí chém vào xe máy, phá hoại phần đuôi xe và lấy đi hai biển số.

Hai đối tượng khoe "chiến tích" lên mạng xã hội.

Trong quá trình thực hiện, các đối tượng còn livestream lên TikTok nhằm phô trương, tạo sự chú ý và "lấy tiếng", thể hiện thái độ coi thường pháp luật.

Tiếp nhận tin báo từ bị hại, cơ quan Công an nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ danh tính 4 đối tượng trực tiếp tham gia vụ việc, gồm: Nguyễn V. D (sinh năm 2007), Nguyễn C. L (sinh năm 2009), Nguyễn D. K (sinh năm 2009) và Nguyễn X. H (sinh năm 2009), cùng trú tại xã Gia Bình (tỉnh Bắc Ninh).

Từ kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu thập, Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 4 đối tượng trên về hành vi cướp tài sản để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.