Xã hội

Mang kiếm tấn công người khác rồi livestream lên TikTok

Trong quá trình thực hiện hành vi, các đối tượng còn livestream trực tiếp lên TikTok nhằm phô trương, tạo sự chú ý và lấy tiếng.

Khánh Hoài

Ngày 14/8, Công an phường Ninh Xá (tỉnh Bắc Ninh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh điều tra, làm rõ một nhóm 4 thanh thiếu niên có hành vi mang theo hung khí, tấn công tài sản người khác và phát trực tiếp (livestream) lên mạng xã hội TikTok.

Theo cơ quan Công an, trước đó rạng sáng 5/8, tại khu vực cổng Khu công nghiệp Thuận Thành 1 (phường Ninh Xá), một nhóm gồm 4 thanh thiếu niên dưới 18 tuổi, mang theo gạch và kiếm dài, tấn công một nhóm 6 thiếu niên đang ngồi bên đường. Các đối tượng dùng hung khí chém vào xe máy, phá hoại phần đuôi xe và lấy đi hai biển số.

a12.jpg
Hai đối tượng khoe "chiến tích" lên mạng xã hội.

Trong quá trình thực hiện, các đối tượng còn livestream lên TikTok nhằm phô trương, tạo sự chú ý và "lấy tiếng", thể hiện thái độ coi thường pháp luật.

Tiếp nhận tin báo từ bị hại, cơ quan Công an nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ danh tính 4 đối tượng trực tiếp tham gia vụ việc, gồm: Nguyễn V. D (sinh năm 2007), Nguyễn C. L (sinh năm 2009), Nguyễn D. K (sinh năm 2009) và Nguyễn X. H (sinh năm 2009), cùng trú tại xã Gia Bình (tỉnh Bắc Ninh).

Từ kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu thập, Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 4 đối tượng trên về hành vi cướp tài sản để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Video: Gia tăng tình trạng buôn bán, chế tạo pháo lậu. (Nguồn: VTV).
Xã hội

Nhóm thiếu niên tàng trữ, chế tạo vũ khí thô sơ trái phép ở Hà Nội

Xuất phát từ mâu thuẫn với một nhóm thanh thiếu niên khác nên nhóm đối tượng đã tụ tập chế tạo vũ khí thô sơ trái phép.

Ngày 4/8, Công an phường Bạch Mai, TP Hà Nội cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý nhóm thiếu niên có hành vi tàng trữ, chế tạo vũ khí thô sơ trái phép. Điều đáng nói là các đối tượng trong nhóm đều rất trẻ, nhỏ nhất mới 12 tuổi.

4.jpg
Nhóm đối tượng liên quan tới vụ việc.
Xem chi tiết

Xã hội

Bắt nhóm thanh thiếu niên gây náo loạn đường phố Ninh Bình

Các đã rủ nhau sử dụng mô tô, xe máy phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách…trên các tuyến đường gây mất an ninh trật tự với mục đích thể hiện bản thân…

Ngày 7/7, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, qua công tác nắm tình hình, địa bàn và được sự giúp đỡ của quần chúng nhân dân, Công an phường Hoa Lư đã có căn cứ, tài liệu xác định: Khoảng 22h, ngày 5/7/2025, tại tuyến đường Lê Hồng Phong và lân cận, có một nhóm thanh, thiếu niên tụ tập điều khiển xe mô tô, xe máy không mang Biển kiểm soát phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng…

capture-4384.png
Các đối tượng tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Xã hội

Bắt nhóm thanh thiếu niên hành hung, chém người đi đường

Nhóm này mang theo dao mèo, vỏ chai bia... đi xe máy dàn hàng ngang trên đường và trước khi đi, nhóm đối tượng bàn bạc đi đường gặp ai sẽ đuổi đánh người đó.

Bắt nhóm thanh thiếu niên hành hung, chém người đi đường

Ngày 5/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan này vừa triệu tập 47 thanh thiếu niên đến trụ sở cơ quan Công an để điều tra, làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng xảy ra vào đêm 31/5 và rạng sáng 1/6. Qua làm việc, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định tạm giữ hình sự 38 thanh thiếu niên để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

capture-5738.png
Các đối tượng và tang vật vụ án.
Xem chi tiết

