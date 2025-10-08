Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Mẫn Tiên chăm diện đồ khoe dáng sau trùng tu vòng một

Cộng đồng trẻ

Mẫn Tiên chăm diện đồ khoe dáng sau trùng tu vòng một

Từng gây ấn tượng với phong cách thanh lịch, nhẹ nhàng, thời gian gần đây Mẫn Tiên "lột xác" với phong cách trưởng thành, quyến rũ.

Trầm Phương
Tháng 9 năm nay, Mẫn Tiên khiến dân tình không khỏi ngỡ ngàng khi công khai đã thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ. Theo đó, hot girl đình đám Hà Thành một thời cho biết đã quyết định "trùng tu" vòng 1 sau một thời gian dài đắn đo suy nghĩ. (Ảnh: IGNV)
Tháng 9 năm nay, Mẫn Tiên khiến dân tình không khỏi ngỡ ngàng khi công khai đã thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ. Theo đó, hot girl đình đám Hà Thành một thời cho biết đã quyết định "trùng tu" vòng 1 sau một thời gian dài đắn đo suy nghĩ. (Ảnh: IGNV)
Mẫn Tiên nhấn mạnh rằng đây là quyết định xuất phát từ mong muốn cá nhân, giúp cô tự tin và hạnh phúc hơn trong cuộc sống và khi mặc đồ hằng ngày. (Ảnh: IGNV)
Mẫn Tiên nhấn mạnh rằng đây là quyết định xuất phát từ mong muốn cá nhân, giúp cô tự tin và hạnh phúc hơn trong cuộc sống và khi mặc đồ hằng ngày. (Ảnh: IGNV)
Sau khi công khai "dao kéo", Mẫn Tiên liên tục làm "nóng" mạng xã hội bằng những hình ảnh khoe trọn vẻ đẹp hình thể mặn mà của "bà mẹ một con". (Ảnh: IGNV)
Sau khi công khai "dao kéo", Mẫn Tiên liên tục làm "nóng" mạng xã hội bằng những hình ảnh khoe trọn vẻ đẹp hình thể mặn mà của "bà mẹ một con". (Ảnh: IGNV)
Vòng một mới săn chắc và cân đối giúp cô nàng dễ dàng chinh phục nhiều phong cách thời trang khác nhau, từ những chiếc đầm lụa hai dây cổ khoét sâu đến những bộ bikini hai mảnh nhỏ xinh. (Ảnh: IGNV)
Vòng một mới săn chắc và cân đối giúp cô nàng dễ dàng chinh phục nhiều phong cách thời trang khác nhau, từ những chiếc đầm lụa hai dây cổ khoét sâu đến những bộ bikini hai mảnh nhỏ xinh. (Ảnh: IGNV)
Trong loạt ảnh đi nghỉ dưỡng gần đây, Mẫn Tiên đã khiến người hâm mộ không thể rời mắt khi tự tin tạo dáng với đồ bơi một mảnh họa tiết kẻ caro cá tính. (Ảnh: IGNV)
Trong loạt ảnh đi nghỉ dưỡng gần đây, Mẫn Tiên đã khiến người hâm mộ không thể rời mắt khi tự tin tạo dáng với đồ bơi một mảnh họa tiết kẻ caro cá tính. (Ảnh: IGNV)
Thiết kế ôm sát cùng phần khoét ngực tinh tế đã tôn lên đường cong gợi cảm và vòng một đầy đặn, tràn đầy sức sống của cô. (Ảnh: IGNV)
Thiết kế ôm sát cùng phần khoét ngực tinh tế đã tôn lên đường cong gợi cảm và vòng một đầy đặn, tràn đầy sức sống của cô. (Ảnh: IGNV)
Kèm theo đó, thần thái rạng rỡ, nụ cười tỏa nắng và sự thoải mái khi tương tác với ống kính càng làm Mẫn Tiên thêm phần cuốn hút. (Ảnh: IGNV)
Kèm theo đó, thần thái rạng rỡ, nụ cười tỏa nắng và sự thoải mái khi tương tác với ống kính càng làm Mẫn Tiên thêm phần cuốn hút. (Ảnh: IGNV)
Những bộ váy lụa trơn tối giản nhưng khoét sâu nơi ngực, chi tiết cut-out tinh tế đã trở thành “vũ khí” để Mẫn Tiên khéo léo khoe vòng một căng tràn. (Ảnh: FBNV)
Những bộ váy lụa trơn tối giản nhưng khoét sâu nơi ngực, chi tiết cut-out tinh tế đã trở thành “vũ khí” để Mẫn Tiên khéo léo khoe vòng một căng tràn. (Ảnh: FBNV)
Mẫn Tiên sinh năm 1996, nổi tiếng khi là thành viên trong dàn hot girl đình đám được mệnh danh là "bộ ba sát thủ" Hà thành gồm Quỳnh Anh Shyn và An Japan.(Ảnh: FBNV)
Mẫn Tiên sinh năm 1996, nổi tiếng khi là thành viên trong dàn hot girl đình đám được mệnh danh là "bộ ba sát thủ" Hà thành gồm Quỳnh Anh Shyn và An Japan.(Ảnh: FBNV)
Hiện tại, cô sở hữu gần 1 triệu người theo dõi trên Instagram, chủ yếu hoạt động với vai trò người mẫu ảnh và blogger thời trang. (Ảnh: IGNV)
Hiện tại, cô sở hữu gần 1 triệu người theo dõi trên Instagram, chủ yếu hoạt động với vai trò người mẫu ảnh và blogger thời trang. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#Mẫn Tiên #phẫu thuật vòng một #hot girl Hà Thành #thời trang quyến rũ #blogger thời trang #hot girl

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT