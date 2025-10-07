Mô hình đèn Trung thu ở Thái Nguyên khiến netizen xuýt xoa vì quá đáng yêu

Hà Nội

Cộng đồng trẻ

Hình ảnh chiếc đèn Trung thu khổng lồ hình chú rồng đáng yêu ở Thái Nguyên được nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội thu hút rất nhiều sự chú ý.

Trầm Phương
Mỗi dịp Tết Trung thu về, các mô hình đèn lồng khổng lồ, được trang trí công phu và rực rỡ, luôn là tâm điểm thu hút sự chú ý và hào hứng của người dân, đặc biệt là tại các thành phố lớn. (Ảnh: Tổng hợp)
Năm nay, một mô hình đèn Trung thu rước trên đường phố Thái Nguyên đã gây sốt trên mạng xã hội vì tạo hình vô cùng độc đáo và đáng yêu. (Ảnh: Tổng hợp)
Mô hình này gây ấn tượng mạnh mẽ nhờ sự kết hợp độc đáo giữa tạo hình linh vật truyền thống và phong cách kỳ ảo trẻ trung. (Ảnh: Tổng hợp)
Chú Rồng được thiết kế với thân hình màu trắng bạch kim lấp lánh, mô phỏng lớp vảy tỉ mỉ. (Ảnh: Tổng hợp)
Điểm nhấn là đôi mắt to tròn màu xanh dương long lanh, gợi lên vẻ ngoài ngây thơ, thân thiện. (Ảnh: Tổng hợp)
Đôi cánh có tông màu hồng phấn ở viền, cùng với phần đuôi màu hồng, tạo nên một tổng thể vừa oai vệ vừa đáng yêu, hoàn toàn phù hợp với sở thích của trẻ em. (Ảnh: Tổng hợp)
Được biết, mô hình này có chiều dài 5 mét, chiều rộng 2 mét và chiều cao: 4,2 mét. Mô hình Rồng con này là sự kết hợp giữa yếu tố truyền thống và hiện đại, nhằm lan tỏa giá trị văn hóa một cách sinh động, tươi mới. (Ảnh: Tổng hợp)
Trước đó, một mô hình đèn Trung thu khác ở Thái Nguyên cũng lan truyền trên mạng xã hội. (Ảnh: Tổng hợp)
Mô hình bó hoa khổng lồ khiến nhiều người không thể rời mắt. Nhiều bạn trẻ đã rủ nhau đến để check-in với bó hoa khổng lồ. (Ảnh: Tổng hợp)
Những bông hoa lớn được sáng tạo bằng cách cắt dán từ giấy dầu, và hơn 100 bông hoa hồng nhỏ là hoa lụa đặt mua. Tổng cộng, bó hoa có khoảng 200 bông lớn nhỏ.(Ảnh: Tổng hợp)
