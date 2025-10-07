Hà Nội

Cộng đồng trẻ

Mai Dora bùng nổ visual, gây thương nhớ với sắc vóc miễn chê

Mai Dora - nữ MC đình đám của làng game, một lần nữa khiến fan xuýt xoa khi tung ra loạt ảnh mới khoe trọn visual bùng nổ cùng sắc vóc "cực phẩm" khó rời mắt.

Trầm Phương
Mai Dora từ lâu đã là một cái tên không thể không nhắc đến trong làng Esports Việt. Theo đuổi phong cách gợi cảm, cô nàng nhiều lần đốn tim fan với các bộ ảnh đầy cuốn hút. (Ảnh: IGNV)
Trong bộ ảnh được chụp tại một không gian lãng mạn trên cao với ánh đèn đêm lung linh của thành phố, Mai Dora đã thể hiện một thần thái khác biệt, vừa sang trọng, quyến rũ lại vừa phảng phất nét cuốn hút bí ẩn. (Ảnh: IGNV)
Nữ MC sinh năm 1995 diện một chiếc đầm dạ hội dài, ôm sát cơ thể với tông màu trắng ngọc trai. Thiết kế này không chỉ tinh tế mà còn khéo léo tôn lên đường cong trứ danh của cô. (Ảnh: IGNV)
Chiếc váy cúp ngực, cùng chất liệu lụa bóng mượt, đã làm nổi bật vòng eo con kiến thon gọn cùng đường cong chữ S mềm mại, gợi cảm của cô nàng. (Ảnh: IGNV)
Mái tóc đen dài, óng ả được tạo kiểu nhẹ nhàng cùng phụ kiện lấp lánh, kết hợp với phong cách trang điểm nhẹ nhàng nhưng nổi bật, càng làm tăng thêm vẻ đẹp thần tiên tỷ tỷ của cô. (Ảnh: IGNV)
Điều làm nên sức hút đặc biệt của Mai Dora chính là sự đối lập giữa gương mặt có phần ngây thơ, ngọt ngào, chuẩn gu Á Đông và một thân hình bốc lửa, quyến rũ. Đây cũng là yếu tố giúp cô luôn nổi bật và thu hút lượng fan hâm mộ đông đảo. (Ảnh: IGNV)
Dù luôn bận rộn với vai trò MC cho các giải đấu lớn như VCS (Giải vô địch Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam) và các dự án cá nhân, Mai Dora vẫn luôn chăm chút kỹ lưỡng cho vẻ ngoài. (Ảnh: IGNV)
Mỗi lần lên đồ, cô nàng đều cho thấy sự đầu tư chỉn chu từ trang phục, makeup đến thần thái, khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ và dành những lời khen "có cánh" như "đẹp xuất sắc", "quá quyến rũ". (Ảnh: IGNV)
Phong cách thời trang của Mai Dora là sự kết hợp độc đáo giữa vẻ ngoài ngọt ngào, dễ thương và một thân hình bốc lửa, quyến rũ. Cô được cộng đồng game thủ ưu ái gọi là "Nữ MC gợi cảm nhất làng game". (Ảnh: IGNV)
Ngoài đời thường, Mai Dora theo đuổi gu ăn mặc táo bạo và tôn dáng. Cô thường xuyên lăng xê những trang phục kiệm vải, áo croptop, quần cạp cao hoặc chân váy để khoe trọn vòng eo con kiến và đường cong quyến rũ. (Ảnh: IGNV)
