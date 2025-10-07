'Bà Tưng' Huyền Anh gây sốt khi đăng lại ảnh 10 năm trước

Lê Thị Huyền Anh (Bà Tưng) mới đây đã khiến cộng đồng mạng xôn xao khi bất ngờ đăng tải lại một bức ảnh cũ được chụp từ 10 năm trước.