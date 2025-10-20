Hà Nội

Màn hình Tandem OLED 280Hz của Gigabyte gây sốt vì quá xịn xò

Số hóa

Gigabyte vừa mở đặt trước màn hình MO27Q28G dùng tấm nền Tandem OLED thế hệ mới, độ sáng tới 1.500 nit, tần số quét 280Hz và giá chỉ khoảng 17,5 triệu đồng.

Thiên Trang (TH)
Gigabyte MO27Q28G là màn hình chơi game mới vừa mở đặt trước tại Anh với giá 499,99 bảng, tương đương khoảng 17,5 triệu đồng.
Sản phẩm dùng tấm nền WOLED thế hệ 4 của LG, tương tự loại trên dòng màn hình cao cấp LG 27GX700A-B nhưng rẻ hơn tới 150 bảng.
Công nghệ Tandem RGB giúp MO27Q28G đạt độ sáng SDR 335 nit và HDR tối đa 1.500 nit, vượt trội thế hệ trước.
Màn hình còn đạt chuẩn DisplayHDR True Black 500, độ phủ màu 99,5% DCI-P3 và thể hiện màu sắc sâu, sống động.
Tần số quét 280Hz, độ trễ chỉ 0,03ms cùng hỗ trợ G-Sync giúp game thủ có trải nghiệm mượt mà, phản hồi siêu nhanh.
Gigabyte cũng tích hợp công tắc KVM, hỗ trợ DisplayPort 1.4, HDMI 2.1, USB-C và USB-A cho khả năng kết nối đa thiết bị.
Người dùng được bảo hành OLED 3 năm và có thêm tính năng bảo vệ điểm ảnh, tăng độ bền cho tấm nền. (Ảnh: Công nghệ Việt)
Với giá rẻ hơn tới 5 triệu đồng so với LG, MO27Q28G được xem là “deal hời” mới cho game thủ muốn trải nghiệm OLED cao cấp mà không phải chi quá nhiều. (Ảnh: Công nghệ Việt)
Thiên Trang (TH)
