Kính AI "tương lai nhân loại" vừa ra mắt, Trung Quốc đã có hàng Made in China

Meta vừa mở bán kính AI đầu tiên tích hợp màn hình hiển thị, nhưng chỉ ít ngày sau, các hãng Trung Quốc đã tung ra sản phẩm tương tự.

Thiên Trang (TH)
Meta khiến giới công nghệ bùng nổ khi ra mắt kính thông minh Ray-Ban Display, có màn hình trong suốt hiển thị tin nhắn, bản đồ và tương tác qua vòng tay thần kinh.
Dù trải nghiệm điều khiển bằng tín hiệu thần kinh còn trục trặc, sản phẩm vẫn được ví như “tương lai nhân loại” và thu hút hàng dài người xếp hàng tại Mỹ.
Các chuyên gia cho rằng thiết bị đeo này có thể trở thành “smartphone thế hệ tiếp theo”, mở ra kỷ nguyên giao tiếp tự nhiên giữa con người và AI.
Chỉ ít ngày sau, Trung Quốc đã nhanh chóng phản công với sản phẩm tương tự đến từ Rokid, mẫu kính AI tích hợp màn hình đầu tiên của nước này.
Rokid cho biết đã bán hơn 300.000 chiếc và thậm chí được chọn làm quà tặng ngoại giao, với các tính năng AI chạy trên mô hình Qwen của Alibaba. soCuộc đua giữa Mỹ và Trung Quốc giờ trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết, khi một bên có sức mạnh thương hiệu toàn cầu, còn bên kia có chuỗi cung ứng khổng lồ và chi phí sản xuất thấp.
Theo các chuyên gia, rào cản lớn nhất của công nghệ Trung Quốc là mô hình ngôn ngữ tiếng Anh còn yếu, khiến việc chinh phục thị trường quốc tế gặp khó khăn.
Dù vậy, khi người dùng vẫn mơ đến một Jarvis đời thực, trợ lý AI toàn năng của Iron Man”, các hãng công nghệ đều tin rằng kính AI sẽ là chiến trường tiếp theo để định hình tương lai nhân loại.
