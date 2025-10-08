Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[INFOGRAPHIC]Bigme HiBreak Pro Color, Smartphone cho người “nghiện” đọc sách

Số hóa

[INFOGRAPHIC]Bigme HiBreak Pro Color, Smartphone cho người “nghiện” đọc sách

Smartphone ePaper đầu tiên với màn hình Kaleido 3 màu, cấu hình mạnh, giảm mỏi mắt khi đọc dài hơi, mở ra trải nghiệm “lướt không hại mắt” thời hiện đại.

Thiên Trang
info-dt-docsach-01.jpg
#Bigme HiBreak Pro #smartphone ePaper #màn hình Kaleido 3 màu #đọc sách điện tử #thiết bị đọc sách #màn hình chống mỏi mắt

Bài liên quan

Daily emagazine

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine

Kiến thức cần biết

Tin mới