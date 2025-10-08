[INFOGRAPHIC]Bigme HiBreak Pro Color, Smartphone cho người “nghiện” đọc sách

Smartphone ePaper đầu tiên với màn hình Kaleido 3 màu, cấu hình mạnh, giảm mỏi mắt khi đọc dài hơi, mở ra trải nghiệm “lướt không hại mắt” thời hiện đại.
Đội Cảnh sát đường thủy - Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình vừa lập biên bản xử phạt với chủ phà ngang sông vi phạm hàng loạt quy định về an toàn giao thông.
Dù khuyến mãi có thể hút người dùng tải app và mở tài khoản, Gen Z vẫn nhanh chóng rời đi nếu trải nghiệm không mượt, thiếu minh bạch.
Dù liên tục bị chỉ trích vì "sao chép trắng trợn" Apple, Xiaomi vẫn ghi dấu ấn mạnh mẽ tại Việt Nam nhờ chiến lược sản phẩm thông minh, giá rẻ.
Một số trò chơi đi ngược quy luật, không có hồi kết, không có phần thưởng, và càng nỗ lực, người chơi càng nhận ra chiến thắng chỉ là ảo tưởng.
Meta vừa mở bán kính AI đầu tiên tích hợp màn hình hiển thị, nhưng chỉ ít ngày sau, các hãng Trung Quốc đã tung ra sản phẩm tương tự.
Chỉ với mức giá bằng một nửa flagship của Apple và Samsung, Xiaomi 15T Pro vẫn sở hữu camera 50MP, zoom quang 5x, chip mạnh và màn hình sáng nhất phân khúc.
Pininfarina vừa xác nhận sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quá trình tạo hình cho siêu xe mới - Turbio, được đồng phát triển cùng thương hiệu non trẻ Vittori.
Raul John Aju, thiếu niên Ấn Độ 16 tuổi, gây chú ý khi sáng lập startup AI riêng, phát triển công cụ công nghệ và tuyển chính cha mình làm nhân viên.
Robot Charlotte của hai công ty Úc có thể in 3D một ngôi nhà chỉ trong một đêm và được kỳ vọng sẽ xây dựng căn cứ đầu tiên trên Mặt Trăng trong tương lai gần.
Elon Musk phát động chiến dịch “Cancel Netflix” sau khi một bộ phim hoạt hình có nhân vật chính là người chuyển giới gây tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội.
Từng là huyền thoại thống trị ngành di động, Nokia sụp đổ chỉ sau vài năm. Liệu Microsoft có thật sự là “cú kết liễu”, hay chính Nokia đã tự đánh mất tương lai của mình?
Anthropic ra mắt Claude Sonnet 4.5, mô hình AI lập trình được quảng bá là “tốt nhất thế giới”, trực tiếp đối đầu với ChatGPT của OpenAI.
October, nữ MC xinh đẹp của LPL lại khiến cộng đồng mạng xôn xao khi xuất hiện trong bộ váy siêu ngắn tại sự kiện Golden Spatula khiến fan mê mẩn.
Dù giúp tiết kiệm thời gian, sạc nhanh vẫn có thể làm giảm tuổi thọ pin nếu dùng sai cách. Dưới đây là 5 lưu ý quan trọng giúp bạn sạc nhanh an toàn và hiệu quả
Mỗi khi có sự kiện thiên văn diễn ra, hàng triệu người đều háo hức muốn ghi lại khoảnh khắc thiên nhiên kỳ thú ấy, hiện tượng siêu trăng ngày 7.10 cũng vậy.
Sự xuất hiện của nữ diễn viên AI Tilly Norwood đã châm ngòi tranh cãi, khiến nhiều ngôi sao Hollywood lo ngại bị thay thế và quyền sáng tạo bị xâm phạm.
Mạng xã hội video AI Sora của OpenAI bùng nổ chỉ sau vài ngày ra mắt, nhưng cũng nhanh chóng chìm trong tranh cãi khi video deepfake CEO Sam Altman xuất hiện.
Nghiên cứu hiện tại đưa natri trở thành giải pháp thay thế khả thi cho pin, một bước quan trọng để giải quyết tình trạng khan hiếm và tác động môi trường.
Sora 2 tạo ra những video chân thực và chính xác hơn về mặt vật lý, cùng với khả năng điều khiển và chỉnh sửa của người dùng được cải thiện.
Người dân nào nhận được thông tin đăng ký tham gia các giải chạy từ thiện và chuyển tiền cần cực kỳ cảnh giác, nên báo ngay cho cơ quan chức năng.
Từ Dragon Ball đến KOF, tháng 10/2025 mang tới loạt siêu phẩm game mobile đa dạng, vừa hoài niệm vừa mới mẻ, hứa hẹn làm bùng nổ cộng đồng game thủ toàn cầu.