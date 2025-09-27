Hà Nội

Những thói quen khiến điện thoại Android nhanh hao pin

Số hóa

Những thói quen khiến điện thoại Android nhanh hao pin

Nhiều người dùng Android không biết rằng những thói quen hằng ngày như mở GPS, để màn hình sáng cao hay chạy ứng dụng ngầm đều làm pin sụt nhanh.

Thiên Trang (TH)
Điện thoại Android vốn dễ sử dụng nhưng thường gặp tình trạng hao pin nhanh.
Nguyên nhân phổ biến nhất đến từ việc để nhiều ứng dụng chạy ngầm liên tục.
Việc bật dữ liệu di động, Wi-Fi, Bluetooth và GPS mọi lúc cũng khiến pin sụt nhanh.
Độ sáng màn hình quá cao, đặc biệt trên máy có màn hình lớn, là thủ phạm tiêu hao năng lượng.
Các bản cập nhật phần mềm không tối ưu hoặc bị lỗi cũng làm pin giảm hiệu suất.
Pin còn bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ môi trường, dễ chai khi quá nóng hoặc quá lạnh.
Để tiết kiệm pin, người dùng nên tắt ứng dụng ngầm, giảm độ sáng và bật chế độ tiết kiệm.
Ngoài ra, nên dùng sạc chính hãng và tránh vừa sạc vừa dùng để kéo dài tuổi thọ pin.
#Android #hao pin #tiết kiệm pin #ứng dụng ngầm #độ sáng màn hình #bảo vệ pin

