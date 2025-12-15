Hà Nội

Màn biến hình với cây thông Noel của ‘phú bà' Ngọc Loan gây chú ý

Cộng đồng trẻ

Màn biến hình với cây thông Noel của ‘phú bà' Ngọc Loan gây chú ý

Màn biến hình chào Noel đầy ấn tượng mới đây của 'mỹ nhân The Face' Ngọc Loan thu hút gần 1 triệu lượt xem trên nền tảng Tiktok.

Trầm Phương
Mùa lễ hội cuối năm luôn là dịp để nhiều người nổi tiếng "chơi lớn" với những màn trang hoàng lộng lẫy và phong cách thời trang ấn tượng. Mới đây, "Phú bà" Ngọc Loan đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng với đoạn video biến hình chào đón Giáng Sinh trên nền tảng TikTok, khoe trọn sự xa hoa và nhan sắc xinh đẹp. (Ảnh: IGNV)
Video mở đầu bằng hình ảnh một cây thông Noel kích cỡ "khổng lồ" cao gần chạm trần nhà, với tán lá xanh mướt nhưng chưa được trang trí. Đứng cạnh cây thông là chính chủ nhân - Ngọc Loan - trong trang phục đồ ngủ màu hồng phấn dễ thương, tạo dáng nhí nhảnh và cầm trên tay một chiếc gậy phép thuật nhỏ. (Ảnh: IGNV)
Chỉ bằng một cái chớp mắt, khi Ngọc Loan dùng gậy phép thuật chỉ vào cây thông, một màn biến hình ngoạn mục đã diễn ra. Sau hiệu ứng chuyển cảnh, mọi thứ như bừng sáng trong không khí Giáng Sinh vàng rực rỡ và lấp lánh. (Ảnh: IGNV)
Cây thông Noel đã được phủ kín bởi ánh đèn vàng ấm áp và vô số quả châu, vật trang trí màu vàng kim lộng lẫy. Điểm nhấn là những chi tiết cánh bướm vàng cỡ lớn được đính lên cây, tạo cảm giác như một khu vườn cổ tích lung linh. (Ảnh: IGNV)
Ngọc Loan hoàn toàn “lột xác” khỏi bộ đồ ngủ. Cô hóa thân thành một "nàng tiên tuyết" đầy quyến rũ và đẳng cấp.. (Ảnh: IGNV)
Người đẹp diện một chiếc váy ngắn màu trắng tinh khôi, với thiết kế cắt xẻ táo bạo, khoe khéo vòng eo thon gọn. Phần thân váy được đính kết ren và hoa nổi 3D tinh xảo, đính đá lấp lánh. (Ảnh: IGNV)
Điểm nhấn làm nên phong cách nàng tiên chính là đôi cánh bướm lớn màu bạc và vàng, được viền lông trắng mềm mại và đính gương, kim tuyến lấp lánh. Cô phối hợp cùng đôi boots cao cổ màu trắng thời thượng, tôn lên đôi chân dài miên man. (Ảnh: IGNV)
Với mái tóc đen dài, xoăn nhẹ bồng bềnh và lối trang điểm sắc sảo, Ngọc Loan hoàn toàn làm chủ khung hình. Ở nhiều khoảnh khắc, cô còn tạo dáng duyên dáng với chiếc gậy phép thuật, nháy mắt tinh nghịch, mang lại sự tươi mới, rạng rỡ cho bộ ảnh chào Noel. (Ảnh: IGNV)
Ngọc Loan Trần từng được khán giả biết đến khi tham gia chương trình "The Face Vietnam 2016". Thời điểm đó, cô là gương mặt người mẫu được đánh giá đẹp nhất nhì show. (Ảnh: IGNV)
Ở hiện tại, cô được mệnh danh là "Phú bà" hay "yêu nữ hàng hiệu Vbiz" nhờ cuộc sống cực kỳ sang chảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, đặc biệt là TikTok và Facebook. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#Ngọc Loan #Giáng Sinh #cây thông Noel #phong cách #màn biến hình noel #bộ ảnh noel

