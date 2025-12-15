Hà Nội

Linh Chi Zuriababy khoe vẻ đẹp sắc nước hương trời

Cộng đồng trẻ

Linh Chi Zuriababy khoe vẻ đẹp sắc nước hương trời

Mới đây, Linh Chi Zuriababy (tên thật Trần Ngọc Linh Chi) tiếp tục thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt hình ảnh mới với phong cách quyến rũ, sang trọng.

Thiên Anh
Mới đây, Linh Chi Zuriababy (tên thật Trần Ngọc Linh Chi) tiếp tục thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt hình ảnh mới với phong cách quyến rũ, sang trọng. Nhan sắc hiện tại của người đẹp nhanh chóng trở thành đề tài bàn luận khi nhiều khán giả nhận xét cô ngày càng sắc sảo, cuốn hút và đậm chất mỹ nhân showbiz.
Trong những bức ảnh được đăng tải, Linh Chi xuất hiện với làn da trắng mịn, gương mặt thanh tú cùng đôi mắt to tròn, ánh nhìn sắc nét.
Lối trang điểm tông nude – cam đất giúp tôn lên đường nét gương mặt, mang lại cảm giác vừa hiện đại vừa gợi cảm. Mái tóc nâu dài được tạo kiểu gọn gàng càng làm nổi bật vẻ đẹp nữ tính nhưng không kém phần quyến rũ.
Trang phục ôm dáng, tông màu trung tính được Linh Chi lựa chọn khéo léo khoe vóc dáng cân đối và đường cong mềm mại.
Tổng thể tạo nên hình ảnh một Linh Chi Zuriababy trưởng thành, tự tin và có dấu ấn riêng, khác biệt so với thời điểm mới bước chân vào showbiz.
Trần Ngọc Linh Chi, sinh năm 1990, quê Hà Tĩnh, được biết đến rộng rãi sau khi đoạt Á khôi Miss Ngôi sao 2011 và Á hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2012. Những danh hiệu này giúp cô nhanh chóng lọt vào “mắt xanh” của giới bầu show, trong đó có ông bầu Vũ Khắc Tiệp.
Gia nhập công ty Venus, Linh Chi từng được xem là một trong những “gà cưng” nổi bật của bầu Tiệp. Cô thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện giải trí, trình diễn thời trang và tham gia nhiều dự án quảng cáo, phim ảnh.
Năm 2018, Linh Chi tiếp tục gây chú ý khi tham gia chương trình The Face, dù không đi sâu nhưng vẫn để lại ấn tượng bởi ngoại hình nổi bật.
Bên cạnh sự nghiệp, đời tư của Linh Chi cũng từng là tâm điểm bàn tán. Cô vướng vào nhiều ồn ào tình cảm, đặc biệt là câu chuyện liên quan đến vũ công Lâm Vinh Hải. Sau nhiều sóng gió, Linh Chi và Lâm Vinh Hải chính thức kết hôn, khiến dư luận không khỏi bất ngờ.
Ngoài ra, sự thay đổi ngoại hình của Linh Chi theo thời gian cũng là điều được công chúng quan tâm. Người đẹp từng thẳng thắn thừa nhận việc phẫu thuật thẩm mỹ để hoàn thiện vóc dáng và nhan sắc. Dù gây nhiều ý kiến trái chiều, nhưng không thể phủ nhận Linh Chi hiện tại sở hữu vẻ ngoài sắc sảo, phù hợp với hình ảnh gợi cảm mà cô theo đuổi.
Thiên Anh
