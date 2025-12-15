Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Rich kid đình đám Hà thành gợi cảm trong bộ ảnh Giáng sinh

Cộng đồng trẻ

Rich kid đình đám Hà thành gợi cảm trong bộ ảnh Giáng sinh

Rich kid Lê Gia Linh, hay còn được biết đến với biệt danh Meo Xinh, vừa 'đốn tim' người hâm mộ bằng một bộ ảnh Giáng sinh vô cùng ngọt ngào và đáng yêu.

Trầm Phương
Cô nàng Lê Gia Linh từng là rich kid đình đám Hà thành, không chỉ nổi tiếng với cuộc sống sang chảnh mà còn gây ấn tượng mạnh mẽ với nhan sắc xinh xắn và phong cách thời trang nổi bật. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng Lê Gia Linh từng là rich kid đình đám Hà thành, không chỉ nổi tiếng với cuộc sống sang chảnh mà còn gây ấn tượng mạnh mẽ với nhan sắc xinh xắn và phong cách thời trang nổi bật. (Ảnh: IGNV)
Trong bộ ảnh mới, Lê Gia Linh khiến fan không thể rời mắt với giao diện vừa đáng yêu, vừa gợi cảm đầy cuốn hút. (Ảnh: IGNV)
Trong bộ ảnh mới, Lê Gia Linh khiến fan không thể rời mắt với giao diện vừa đáng yêu, vừa gợi cảm đầy cuốn hút. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng diện một set đồ len màu đỏ rực rỡ, tông màu kinh điển của mùa lễ hội. Chiếc áo len trễ vai cùng chân váy bồng bềnh không chỉ giúp tôn lên nét nữ tính, ngọt ngào mà còn mang đến vẻ ngoài ấm áp, đúng chất Giáng sinh. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng diện một set đồ len màu đỏ rực rỡ, tông màu kinh điển của mùa lễ hội. Chiếc áo len trễ vai cùng chân váy bồng bềnh không chỉ giúp tôn lên nét nữ tính, ngọt ngào mà còn mang đến vẻ ngoài ấm áp, đúng chất Giáng sinh. (Ảnh: IGNV)
Kiểu tóc búi cao hình nơ hoặc tai mèo dễ thương, cùng với mái tóc dài buông xõa, làm nổi bật gương mặt nhỏ nhắn, xinh xắn. (Ảnh: IGNV)
Kiểu tóc búi cao hình nơ hoặc tai mèo dễ thương, cùng với mái tóc dài buông xõa, làm nổi bật gương mặt nhỏ nhắn, xinh xắn. (Ảnh: IGNV)
Đôi giày Mary Jane màu đỏ với tất trắng có ren bèo nhún càng tăng thêm vẻ tiểu thư, kẹo ngọt. (Ảnh: IGNV)
Đôi giày Mary Jane màu đỏ với tất trắng có ren bèo nhún càng tăng thêm vẻ tiểu thư, kẹo ngọt. (Ảnh: IGNV)
Bối cảnh chụp ảnh được đầu tư công phu, tái hiện một góc Bắc Cực với tuyết trắng phủ đầy, hộp quà lấp lánh và cây thông Noel được trang trí cầu kỳ. (Ảnh: IGNV)
Bối cảnh chụp ảnh được đầu tư công phu, tái hiện một góc Bắc Cực với tuyết trắng phủ đầy, hộp quà lấp lánh và cây thông Noel được trang trí cầu kỳ. (Ảnh: IGNV)
Lê Gia Linh là một trong những gương mặt rich kid nổi bật của Hà thành, từng được biết đến từ các nền tảng mạng xã hội như Muvik, TikTok và Instagram từ khi còn rất nhỏ. (Ảnh: IGNV)
Lê Gia Linh là một trong những gương mặt rich kid nổi bật của Hà thành, từng được biết đến từ các nền tảng mạng xã hội như Muvik, TikTok và Instagram từ khi còn rất nhỏ. (Ảnh: IGNV)
Cô bạn sở hữu gương mặt xinh xắn, đường nét hài hòa, có phần lai Tây cùng đôi mắt to tròn, biểu cảm linh hoạt. (Ảnh: IGNV)
Cô bạn sở hữu gương mặt xinh xắn, đường nét hài hòa, có phần lai Tây cùng đôi mắt to tròn, biểu cảm linh hoạt. (Ảnh: IGNV)
Gia Linh thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc sang chảnh, sử dụng hàng hiệu và check-in tại các địa điểm du lịch đắt đỏ, thể hiện cuộc sống đúng chuẩn con nhà giàu. (Ảnh: IGNV)
Gia Linh thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc sang chảnh, sử dụng hàng hiệu và check-in tại các địa điểm du lịch đắt đỏ, thể hiện cuộc sống đúng chuẩn con nhà giàu. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#Lê Gia Linh #rich kid #Giáng sinh #Hà thành #thời trang noel #bộ ảnh giáng sinh

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT