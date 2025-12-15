Hà Nội

Nàng 'búp bê Nga' triệu fan gây chú ý với loạt ảnh du lịch Việt Nam

Cộng đồng trẻ

Nàng 'búp bê Nga' triệu fan gây chú ý với loạt ảnh du lịch Việt Nam

Dasha Taran, nàng mẫu nổi tiếng người Nga với hơn 6.3 triệu người theo dõi trên Instagram, mới đây đã gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh check-in tại Việt Nam.

Trầm Phương
Dasha Taran (sinh năm 1999) là người mẫu Nga nổi tiếng mạng xã hội. Năm 2022, Taran từng gây sốt khi nằm trong top 4 danh sách "100 gương mặt đẹp nhất thế giới", được thực hiện bởi TC Candler - trang phê bình độc lập về điện ảnh, sắc đẹp của Mỹ. (Ảnh: IGNV)
Mới đây, cô nàng sinh năm 1999 đã chia sẻ những khoảnh khắc đáng yêu và rạng rỡ của mình trong chuyến du lịch tại Nha Trang. Kèm theo loạt ảnh, Dasha Taran đã viết dòng chú thích đầy cảm xúc: "Hello Vietnam. I really love it here, everywhere I go I meet my followers and I feel like the happiest person ever" (Tạm dịch: Chào Việt Nam! Tôi thực sự yêu nơi này, đi đến đâu tôi cũng gặp gỡ những người hâm mộ của mình và tôi cảm thấy như người hạnh phúc nhất trên đời). (Ảnh: IGNV)
Trong các bức ảnh, Dasha Taran xuất hiện tại một quán cà phê mang phong cách ngoài trời, thưởng thức một ly nước giải khát có kem mát lạnh. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng diện trang phục đơn giản gồm chiếc áo phông màu vàng nổi bật, mái tóc thả tự nhiên nhưng vẫn toát lên vẻ xinh đẹp, ngọt ngào. (Ảnh: IGNV)
Trong chuyến đi đến Việt Nam, cô nàng cũng chia sẻ những khoảnh khắc khác đang tận hưởng không khí và thời tiết của thành phố biển Nha Trang. (Ảnh: IGNV)
Nhiều fan Việt Nam đã để lại bình luận bày tỏ sự chào đón và gợi ý cho cô nàng nhiều địa điểm du lịch, ẩm thực hấp dẫn khác. (Ảnh: IGNV)
Dasha Taran được mệnh danh là "nàng búp bê Nga" hay "nàng thơ xứ sở Bạch Dương" nhờ vẻ đẹp lai hoàn hảo, sống mũi cao, đôi mắt to tròn, và làn da trắng mịn màng. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng nổi tiếng với phong cách trang điểm nhẹ nhàng, tự nhiên, nhưng vẫn làm nổi bật lên những đường nét gương mặt quyến rũ. (Ảnh: IGNV)
Ngoài gương mặt không góc chết, phong cách thời trang của Dasha Taran cũng được giới trẻ yêu thích bởi sự trẻ trung, năng động nhưng không kém phần cuốn hút và tinh tế. (Ảnh: IGNV)
Hiện tại, Dasha Taran không chỉ là một beauty blogger có ảnh hưởng mà còn là một người mẫu quốc tế, xuất hiện tại nhiều sự kiện lớn. (Ảnh: IGNV)
#Dasha Taran #Nha Trang #du lịch Việt Nam #mẫu Nga #người nổi tiếng #ảnh du lịch

