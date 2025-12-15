Nàng 'búp bê Nga' triệu fan gây chú ý với loạt ảnh du lịch Việt Nam

Dasha Taran, nàng mẫu nổi tiếng người Nga với hơn 6.3 triệu người theo dõi trên Instagram, mới đây đã gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh check-in tại Việt Nam.