Lý do Kia Seltos giá giảm mạnh, đang rẻ ngang sedan hạng B?

Video: Đánh giá Kia Seltos 2024 tại Việt Nam.

Trong tháng 5/2026 vừa qua, nhiều đại lý KIA đã triển khai chương trình giảm giá mạnh cho các mẫu xe Seltos sản xuất năm 2025 (VIN cũ) nhằm thanh lý hàng tồn kho. Cụ thể, phiên bản tiêu chuẩn của Seltos có giá bán thực tế chỉ còn khoảng 519 triệu sau khi đã khấu trừ các ưu đãi.

Kia Seltos tại Việt Nam đang giảm mạnh, xuống mức ngang giá sedan hạng B.

Theo các nhân viên bán hàng, mức giảm giá cho các phiên bản Seltos VIN cũ dao động trong khoảng từ 40 đến 60 triệu, tùy thuộc vào từng phiên bản. Trong đó, phiên bản Seltos 1.5L AT được giảm mạnh nhất với mức giảm lên đến 60 triệu. Các phiên bản khác như Seltos 1.5L Deluxe, Seltos 1.5L Luxury và Seltos 1.5L Premium lần lượt được giảm 50 triệu, 56 triệu và 40 triệu. Sau khi áp dụng tất cả các ưu đãi, giá thực tế của các mẫu xe KIA Seltos VIN 2025 chỉ còn trong khoảng từ 519 đến 659 triệu.

Ngoài việc giảm giá, khách hàng còn có thể nhận thêm quà tặng hoặc phụ kiện tùy theo chính sách của từng đại lý. Tuy nhiên, số lượng xe thuộc diện ưu đãi này không còn nhiều và phụ thuộc vào lượng tồn kho của từng đại lý. Bên cạnh đó, khách hàng cũng sẽ gặp phải một số hạn chế về lựa chọn màu sắc, đặc biệt là các phiên bản sử dụng động cơ tăng áp hiện đã gần như hết hàng.

Theo các nhân viên bán hàng, mức giảm giá cho các phiên bản Seltos VIN cũ dao động trong khoảng từ 40 đến 60 triệu, tùy thuộc vào từng phiên bản.

Việc KIA Seltos giảm giá mạnh diễn ra trong bối cảnh thị trường ôtô Việt Nam đang bước vào giai đoạn cạnh tranh khốc liệt về giá nhằm kích cầu tiêu dùng. Các mẫu xe tồn kho thường được ưu đãi sâu hơn để thu hút khách hàng, đặc biệt trong phân khúc SUV đô thị cỡ B.

KIA Seltos hiện đang được phân phối tại Việt Nam với phiên bản nâng cấp được Thaco Auto giới thiệu từ tháng 3/2024. Mẫu xe này có tổng cộng sáu tùy chọn phiên bản, trong đó có hai phiên bản sử dụng động cơ tăng áp mới, với giá niêm yết từ 579 đến 699 triệu.

Nhờ những ưu đãi hấp dẫn và thiết kế hiện đại, KIA Seltos đang trở thành lựa chọn hấp dẫn cho người dùng trong bối cảnh thị trường ôtô đang cạnh tranh gay gắt.

KIA Seltos đã được tinh chỉnh thiết kế ngoại thất theo hướng hiện đại và thể thao hơn, với lưới tản nhiệt mới và cụm đèn LED hiện đại. Nội thất của Seltos cũng được nâng cấp với cụm màn hình kép, ghế bọc da, điều hòa tự động và nhiều tính năng hiện đại khác.

Về khả năng vận hành, tất cả các phiên bản KIA Seltos đều trang bị động cơ 1,5 lít. Phiên bản không tăng áp có công suất 113 mã lực, trong khi các phiên bản tăng áp đạt công suất tối đa 158 mã lực. Đặc biệt, phiên bản 1.5 Turbo GT-Line cao cấp nhất còn được trang bị gói công nghệ hỗ trợ lái ADAS với nhiều tính năng an toàn tiên tiến.