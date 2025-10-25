Hà Nội

Lương Thùy Linh làm phù dâu cho Á hậu Quỳnh Châu

Giải trí

Lương Thùy Linh diện áo dài, làm phù dâu cho Á hậu Quỳnh Châu. Phía cô dâu tổ chức lễ vu quy tại nhà riêng và hôn lễ ở nhà thờ.

Thu Cúc (tổng hợp)
Làm phù dâu cho Á hậu Quỳnh Châu, Lương Thùy Linh nhắn nhủ đàn chị: "Chúc mừng cô dâu xinh đẹp, chị yêu". Ảnh: FB Lương Thùy Linh.
Hoàng Thùy chúc mừng Quỳnh Châu trăm năm hạnh phúc. Ảnh: FB Hoàng Thùy.
Theo Znews, ngày 25/10, Chế Nguyễn Quỳnh Châu và doanh nhân Phát Nguyễn cử hành thánh lễ hôn phối tại Nhà thờ Tân Định. Ảnh: Znews.
Quỳnh Châu chia sẻ: "Em nhận anh làm chồng và hứa giữ lòng chung thủy với anh, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em". Ảnh: Znews.
Vợ chồng Quỳnh Châu sẽ tổ chức tiệc cưới vào tối ngày 26/10 tại TP HCM. Ảnh: Người Đưa Tin.
Theo Tiền Phong, doanh nhân Phát Nguyễn là chủ tịch Hội đồng quản trị, CEO khách sạn. Ảnh: Instagram Quỳnh Châu.
Quỳnh Châu là á hậu, người mẫu, diễn viên. Ảnh: Instagram Quỳnh Châu.
Đôi trai tài gái sắc hẹn hò từ năm 2020, tổ chức lễ dạm ngõ vào tháng 9/2025. Ảnh: FB Quỳnh Châu.
Đôi uyên ương thực hiện bộ ảnh cưới đẹp như trong phim điện ảnh tại Đà Lạt. Ảnh: FB Quỳnh Châu.
Vợ chồng Quỳnh Châu chia sẻ trên VOV, cả hai hướng đến sự tối giản, tự nhiên, lấy cảm xúc của cô dâu chú rể làm điểm nhấn. Ảnh: FB Quỳnh Châu.
Quỳnh Châu và chồng doanh nhân khoá môi ngọt ngào giữa thiên nhiên. Ảnh: FB Quỳnh Châu.
