Hoa hậu Lương Thùy Linh đón sinh nhật bên mẹ tài giỏi, đẹp quý phái

Giải trí

Hoa hậu Lương Thùy Linh đón sinh nhật bên mẹ tài giỏi, đẹp quý phái

Nhân dịp sinh nhật, Hoa hậu Lương Thùy Linh thực hiện bộ ảnh đặc biệt bên mẹ - bà Nguyễn Thị Hương.

Thu Cúc (tổng hợp)
Hoa hậu Lương Thùy Linh và mẹ đẻ - bà Nguyễn Thị Hương diện đồ hiệu trong bộ ảnh mới. Ảnh: Sen Vàng.
Lương Thùy Linh xinh đẹp trẻ trung. Mẹ của nàng hậu khoe vẻ dịu dàng, phúc hậu. Ảnh: Sen Vàng.
Lương Thùy Linh và mẹ đẻ đều giỏi giang. Ảnh: Sen Vàng.
Nàng hậu tốt nghiệp loại giỏi với tấm bằng cử nhân ngành Kinh tế Đối ngoại tại Đại học Ngoại thương Hà Nội, học chương trình tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế Quốc tế tại Đại học Kinh tế thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: Sen Vàng.
Theo Vietnamnet, năm 2023, mẹ đẻ của Lương Thùy Linh là Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Cao Bằng. Ảnh: Sen Vàng.
Lương Thùy Linh cho biết, sinh nhật năm nay không chỉ là dấu mốc tuổi mới mà còn là dịp để tri ân đấng sinh thành. Ảnh: Sen Vàng.
Nàng hậu chia sẻ về mẹ: “Con chỉ ước, có thể sống một đời như mẹ, để hiểu hết những vất vả, hy sinh và tình yêu lặng thầm mẹ dành cho chúng con, suốt bao năm không đòi hỏi bất kỳ điều gì đáp lại”. Ảnh: Sen Vàng.
Lương Thùy Linh tâm sự, càng lớn, cô mới nhận ra, niềm vui không còn là những món quà to lớn, mà là mỗi sáng thức dậy biết bố mẹ vẫn khỏe mạnh, mỗi lần gọi điện về, vẫn nghe giọng nói ấm áp từ đấng sinh thành. Ảnh: Sen Vàng.
“Cảm ơn ba mẹ, vì luôn ở đó, chờ đợi, lo lắng, yêu thương, hy sinh… ngay cả khi chị em con không thể ở bên mỗi ngày”, Lương Thùy Linh nhắn nhủ bố mẹ. Ảnh: Sen Vàng.
Sau khi đăng quang Miss World Vietnam 2019, Lương Thùy Linh đảm nhận các vị trí quan trọng, ghi dấu ấn trên sàn diễn thời trang. Ảnh: FB Lương Thùy Linh.
Nàng hậu đắt show sự kiện, quảng cáo. Ảnh: FB Lương Thùy Linh.
