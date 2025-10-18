Hà Nội

Ảnh cưới đẹp như phim điện ảnh của Á hậu Quỳnh Châu và chồng doanh nhân

Giải trí

Á hậu Quỳnh Châu và doanh nhân Phát Nguyễn có nhiều khoảnh khắc tình tứ khi chụp ảnh cưới tại Đà Lạt. 

Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: FB Quỳnh Châu)
Chế Nguyễn Quỳnh Châu và doanh nhân Phát Nguyễn thực hiện bộ ảnh cưới ngoài trời tại Đà Lạt.
Đôi uyên ương tạo dáng trên chiếc xe mui trần cổ điển.
Bối cảnh của bộ ảnh cưới có nhiều cây xanh, hoa tạo nên không gian lãng mạn đẹp nao lòng.
Về lý do chọn Đà Lạt để chụp ảnh cưới, Chế Nguyễn Quỳnh Châu chia sẻ trên Tiền Phong rằng Đà Lạt là quê hương của Quỳnh Châu, trong khi Phát Nguyễn lại phát triển sự nghiệp tại đây.
Nữ diễn viên phim Bố già chia sẻ thêm: "Tôi nghĩ ảnh cưới cũng là một phần kỷ niệm, cả hai phải vui vẻ, hạnh phúc nên cố gắng làm mọi thứ chỉn chu nhưng không quá cầu kỳ hay áp lực".
Theo Harper’s Bazaar Vietnam, bộ ảnh được thực hiện trong thời điểm Đà Lạt liên tục mưa do ảnh hưởng của bão. Nhiều ngày liền ê-kíp phải hoãn kế hoạch vì thời tiết xấu, nhưng đến khi cặp đôi bước ra ngoại cảnh, trời lại bất ngờ hửng nắng.
Buổi chụp diễn ra nhanh chóng để kịp “bắt lấy” khoảnh khắc trời nắng đẹp.
Theo Znews, Quỳnh Châu và Ngọc Phát hẹn hò 5 năm trước khi quyết định về chung một nhà.
Nàng hậu chia sẻ về bạn đời: "Điều tôi ấn tượng ở anh là phong cách sống giản dị. Anh cũng nói rằng thích cách sống đơn giản của tôi, dù hoạt động nghệ thuật. Chính vì điểm chung đó, chúng tôi cảm thấy rất hợp".
Quỳnh Châu và Phát Nguyễn là cặp đôi trai tài gái sắc.
Đám cưới của Quỳnh Châu sẽ diễn ra vào ngày 26/10. Theo Saostar, dàn khách mời của hôn lễ gồm Á hậu Thúy Vân, Lan Khuê, Minh Tú, Hương Giang, Khánh Vân, vợ chồng Puka - Gin Tuấn Kiệt, Khổng Tú Quỳnh.
Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: FB Quỳnh Châu)
