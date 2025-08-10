Hà Nội

Hot face sao Việt: Lương Thuỳ Linh cá tính với mái tóc ngắn

Giải trí

Hot face sao Việt: Lương Thuỳ Linh cá tính với mái tóc ngắn

Lương Thuỳ Linh khác lạ với mái tóc ngắn và lối trang điểm đậm, sắc sảo. Con gái Cường Đôla - Đàm Thu Trang hóa công chúa cổ tích mừng sinh nhật.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Tin tức sao Việt 10/8: Bé Suchin - ái nữ của Cường Đôla và Đàm Thu Trang chọn hình tượng công chúa, unicorn trong bộ ảnh kỷ niệm mừng sinh nhật 5 tuổi. Ảnh: FB Đàm Thu Trang
Tin tức sao Việt 10/8: Bé Suchin - ái nữ của Cường Đôla và Đàm Thu Trang chọn hình tượng công chúa, unicorn trong bộ ảnh kỷ niệm mừng sinh nhật 5 tuổi. Ảnh: FB Đàm Thu Trang
Hoa hậu Lương Thuỳ Linh khiến cộng đồng mạng "mắt tròn mắt dẹt" khi xuất hiện với diện mạo hoàn toàn khác lạ. Cô bất ngờ khoác lên mình phong cách cá tính với mái tóc ngắn và lối trang điểm đậm, sắc sảo. Ảnh: FB Lương Thùy Linh
Hoa hậu Lương Thuỳ Linh khiến cộng đồng mạng "mắt tròn mắt dẹt" khi xuất hiện với diện mạo hoàn toàn khác lạ. Cô bất ngờ khoác lên mình phong cách cá tính với mái tóc ngắn và lối trang điểm đậm, sắc sảo. Ảnh: FB Lương Thùy Linh
Hoa hậu Phương Khánh mặc váy cúp ngực, để lộ xương quai xanh đáng mơ ước. Ảnh: FB Nguyễn Phương Khánh
Hoa hậu Phương Khánh mặc váy cúp ngực, để lộ xương quai xanh đáng mơ ước. Ảnh: FB Nguyễn Phương Khánh
Vợ chồng Ngô Thanh Vân - Huy Trần tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc khi được nhìn thấy bé Gạo sau 9 tháng chờ mong. Ảnh: FB Huy Trần
Vợ chồng Ngô Thanh Vân - Huy Trần tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc khi được nhìn thấy bé Gạo sau 9 tháng chờ mong. Ảnh: FB Huy Trần
Nghệ sĩ Chiều Xuân đi dạo dưới ánh nắng sáng sớm ở Hà Nội. Ảnh: FB Nguyễn Thị Chiều Xuân
Nghệ sĩ Chiều Xuân đi dạo dưới ánh nắng sáng sớm ở Hà Nội. Ảnh: FB Nguyễn Thị Chiều Xuân
Diễn viên Lan Phương đưa hai con gái Lina và Mia về căn hộ cũ ở TP HCM nghỉ ngơi giữa lúc căng thẳng, mệt mỏi vì việc ly hôn. Ảnh: FB Lan Phương
Diễn viên Lan Phương đưa hai con gái Lina và Mia về căn hộ cũ ở TP HCM nghỉ ngơi giữa lúc căng thẳng, mệt mỏi vì việc ly hôn. Ảnh: FB Lan Phương
Hồ Ngọc Hà được ví như nữ thần khi diện chiếc đầm lệch vai, tạo dáng quyến rũ trong khu vườn như cổ tích. Ảnh: FB Ho Ngoc Ha
Hồ Ngọc Hà được ví như nữ thần khi diện chiếc đầm lệch vai, tạo dáng quyến rũ trong khu vườn như cổ tích. Ảnh: FB Ho Ngoc Ha
Huyền Baby khoe tấm lưng trần trong thiết kế váy hở, gợi cảm. Ảnh: FB Đặng Ngọc Huyền
Huyền Baby khoe tấm lưng trần trong thiết kế váy hở, gợi cảm. Ảnh: FB Đặng Ngọc Huyền
Ngọc Mai (Tổng hợp)
