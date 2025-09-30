Bộ Xây dựng cho lùi thời hạn chuyển đổi tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông kết nối với phương tiện thanh toán đến hết ngày 31/12.

Cục Đường bộ Việt Nam vừa phát thông cáo báo chí về việc chuyển đổi tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định tại Nghị định số 119/2024 ngày 30/9/2024 của Chính phủ.

CHỈ LÙI VỚI CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI VÀ DOANH NGHIỆP

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, sau khi Nghị định số 119/2024 về thanh toán điện tử giao thông đường bộ được ban hành, Bộ Xây dựng và Cục Đường bộ Việt Nam đã ban hành các văn bản triển khai tới các bộ, ngành, địa phương, nhà cung cấp dịch vụ tiền sử dụng đường bộ, các Chủ đầu tư/DNDA BOT và các cơ quan, đơn vị liên quan để triển khai.

Trọng tâm là tuyên truyền, hướng dẫn chủ phương tiện về lộ trình và cách thức chuyển đổi tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Theo số liệu báo cáo của các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tiền sử dụng đường bộ, đến 30/9, về cơ bản các tài khoản thu phí đã được chuyển đổi thành tài khoản giao thông, tuy nhiên mới có hơn 3 triệu/tổng số 5,8 triệu tài khoản giao thông kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Còn khoảng 2,8 triệu tài khoản giao thông chưa thực hiện kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt, trong đó có gần 170 nghìn tài khoản của doanh nghiệp vận tải.

Qua ghi nhận phản ánh của các cá nhân, doanh nghiệp vận tải, Cục Đường bộ Việt Nam nhận thấy việc kết nối phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt kết nối với tài khoản giao thông còn có một số tồn tại.

Phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt (ví điện tử, thẻ tín dụng, ủy nhiệm chi) của doanh nghiệp khi kết nối với tài khoản giao thông gặp khó khăn hơn so với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt của cá nhân.

Nguyên nhân là do ví điện tử cho doanh nghiệp chưa được cung cấp rộng rãi nên khó khăn trong việc kết nối với tài khoản giao thông; thẻ tín dụng của doanh nghiệp kết nối với tài khoản giao thông phải chịu phí cao (1-2%) nên gây tốn kém cho doanh nghiệp; Phương án ủy nhiệm chi (tài khoản thanh toán được chủ phương tiện ủy nhiệm chi khi phát sinh giao dịch) kết nối với tài khoản giao thông chưa đáp ứng tốc độ xử lý của hệ thống thu phí điện tử không dừng.

Một số cá nhân, đặc biệt là người nước ngoài gặp khó khăn trong việc định danh cá nhân để kết nối tài khoản giao thông với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Từ đây, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tiền sử dụng đường bộ tiếp tục sử dụng tài khoản thu phí của các cá nhân nước ngoài, các doanh nghiệp thay thế cho phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt để kết nối với tài khoản giao thông đến trước thời điểm 31/12, trong thời gian hoàn thiện giải pháp cho phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt của doanh nghiệp để kết nối với tài khoản giao thông.

Việc này nhằm tháo gỡ các khó khăn vướng mắc nêu trên, đặc biệt để không xảy ra tình trạng ùn tắc tại trạm thu phí và gián đoạn hoạt động vận tải đường bộ, ảnh hưởng tới việc vận chuyển, cung ứng các hàng hóa thiết yếu phục vụ nhân dân,

Đối với chủ phương tiện là cá nhân vẫn thực hiện theo quy định tại Nghị định 119/2024 phải chuyển đổi tài khoản thu phí trước ngày 1/10/2025.

SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN THANH TOÁN KHÔNG TIỀN MẶT

Các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tiền sử dụng đường bộ chủ động phối hợp với VEC và các Nhà đầu tư/Doanh nghiệp dự án BOT xây dựng các kịch bản, phương án xử lý đối với các sự cố có thể xảy ra; tăng cường nhân sự trực tiếp tại các trạm thu phí để hướng dẫn, hỗ trợ chủ phương tiện trong việc kết nối tài khoản giao thông với các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định.

Cục Đường bộ Việt Nam sẽ tiếp tục tham mưu cho Bộ Xây dựng làm việc với Ngân hàng Nhà nước để chỉ đạo các Ngân hàng thương mại, các tổ chức trung gian thanh toán để tháo gỡ các vướng mắc về phí dịch vụ và giải pháp kết nối để đáp ứng tốc độ xử lý của hệ thống thu phí điện tử không dừng.

Nghị định 119/2024 quy định: Chủ phương tiện có nghĩa vụ phối hợp với nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tiền sử dụng đường bộ thực hiện việc chuyển đổi tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông trước ngày 1/10 (trong khoảng thời gian từ ngày 1/10/2024 - 30/9/2025, chủ phương tiện có thể thực hiện thanh toán tiền sử dụng đường bộ từ tài khoản thu phí hoặc phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt).