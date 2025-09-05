Lừa làm nhiệm vụ để nhận quà, nạn nhân ở Gia Lai mất gần 900 triệu

Phòng CSHS Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đang điều tra vụ bà Đ.T.T.T. (SN 1961, trú P. Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai ) trình báo bị lừa số tiền gần 900 triệu.

Trước đó, vào tối 3/9, Công an phường Quy Nhơn Nam tiếp nhận trình báo của bà T. về việc vừa bị các đối tượng không xác định lừa mất số tiền 868,9 triệu đồng. Nạn nhân cho biết, mình bị lừa sau khi đã tham gia thực hiện nhiệm vụ qua mạng để nhận quà.

Cụ thể, 10h ngày 2/9, bà T. nhận được tin nhắn giới thiệu sản phẩm từ tài khoản Facebook có tên giống với nhãn hàng thời trang YODY. Khi xem nội dung tin nhắn, bà T. thấy hình ảnh quà tặng là chiếc vali đẹp mắt nên hỏi giá để mua thì được yêu cầu cung cấp số điện thoại.

Bà T. làm theo yêu cầu, sau đó đã bị dẫn dụ, đưa vào nhóm Zalo "tri ân khách hàng". Tiếp theo, bà T. được hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ online để nhận quà tặng ưu đãi bằng cách đánh giá sản phẩm, chuyển tiền để nhận về hoa hồng. Ban đầu bà T. cũng nghi ngờ, sợ bị lừa nên không đồng ý chuyển tiền, nên bà T. bị cho ra khỏi nhóm.

Trang giả mạo quà tặng giống YODY

Đến sáng hôm sau, bà T. được các đối tượng đưa vào 1 nhóm Zalo khác và tiếp tục yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ, chuyển tiền để nhận quà ưu đãi. Quà tặng là các sản phẩm thương hiệu giống YODY.

Tin lời của các đối tượng, nan nhân đã nhiều lần chuyển tiền đến số tài khoản được nhóm lừa đảo cung cấp. Đến khi đã chuyển số tiền gần 870 triệu đồng nhưng vẫn chưa nhận được tiền hoa hồng và quà tặng, bà T. biết mình bị lừa nên vội đến cơ quan Công an trình báo.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Gia Lai khuyến cáo người dân, lợi dụng việc nhãn hiệu thời trang YODY có chương trình tri ân khách hàng, thời gian gần đây, các đối tượng đã lập các trang Facebook giả mạo để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.

Theo cơ quan Công an, chiêu trò của các đối tượng là sử dụng kịch bản tặng quà miễn phí để thu hút sự chú ý của các nạn nhân. Tiếp đến, chúng đánh vào lòng tham của nạn nhân để dụ dỗ tham gia thực hiện nhiệm vụ như đánh giá sản phẩm, xem clip, chuyển tiền để được nhận hoa hồng.

Đây là kịch bản đối tượng lừa đảo dàn dựng sẵn để từng bước đưa nạn nhân vào bẫy. Vì vậy, mọi người hết sức cảnh giác với các chiêu trò tặng quà, làm nhiệm vụ qua mạng để tránh bẫy lừa đảo.

