Xã hội

Bắc Ninh xử lý nghiêm 12 công dân trong đường dây lừa đảo

Công an tỉnh Bắc Ninh đang phối hợp xác minh nhân thân, điều tra làm rõ 12 công dân bị lực lượng chức năng Campuchia trục xuất về nước.

Khánh Hoài

Diễn biến liên quan đến 12 công dân người Bắc Ninh nằm trong số 27 công dân Việt Nam bị lực lượng chức năng Campuchia tạm giữ tại thủ đô Phnom Penh trước đó do có liên quan đến hoạt động phạm tội, lừa đảo trực tuyến, ngày 29/10, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, ngay sau khi tiếp nhận, Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp với chính quyền các địa phương liên quan tiến hành xác minh nhân thân, thông báo cho gia đình; làm rõ quá trình xuất, nhập cảnh của các công dân trên.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, một số trường hợp có thể xuất cảnh trái phép qua các đường mòn, lối mở khu vực biên giới giữa Việt Nam và Campuchia. Một số người khác bị dụ dỗ, lôi kéo bởi những lời mời chào “việc nhẹ, lương cao”, sau đó bị ép tham gia làm việc tại các “trung tâm lừa đảo trực tuyến” hoặc “casino trá hình” ở Campuchia.

cats-1717.jpg
Campuchia bàn giao 161 công dân Việt Nam sau đợt trấn áp lừa đảo trực tuyến HÔM 19/7, tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh).

Trước đó, trưa 28/10, phía Campuchia đã bàn giao nhóm công dân trên cho Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp (tỉnh Tây Ninh) - Prey Voir (tỉnh Svay Rieng, Campuchia). Trong hai ngày 28 và 29/10, Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với UBND các phường Yên Dũng, Cảnh Thụy và xã Đồng Việt tổ chức xác minh nhân thân, tiếp nhận và bàn giao 12 công dân này.

Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân có hành vi môi giới, lôi kéo, tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. Đồng thời tăng cường tuyên truyền, cảnh báo người dân nâng cao cảnh giác, không tin theo các lời mời làm việc bất hợp pháp ở nước ngoài.

