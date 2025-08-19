Hà Nội

Xã hội

Khởi công khu tái định cư Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam ở Đà Nẵng

Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam có tổng vốn đầu tư hơn 76 tỷ đồng là khu tái định đầu tiên ở Đà Nẵng nhằm phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao.

Thanh Hà

Sáng 19/8, UBND thành phố Đà Nẵng đã tổ chức lễ khởi công công trình khu tái định cư phục vụ Dự án đường sắt tốc độ cao trục Bắc - Nam trên địa bàn phường Điện Bàn Bắc.

Khu tái định cư có diện tích 4,69 ha với quy hoạch hiện đại, tổng mức đầu tư hơn 76 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách. Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng làm chủ đầu tư; dự kiến hoàn thành đưa vào khai thác trong năm 2026.

khoi-cong-khu-tai-dinh-cu.jpg
Khởi công khu tái định cư Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Khu tái định cư không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư của các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án đường sắt tốc độ cao, mà còn tạo nên diện mạo đô thị mới, góp phần kết nối hạ tầng và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Ngoài ra, đây là công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, vừa phục vụ trực tiếp công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, vừa góp phần phát triển hạ tầng đô thị, nâng cao đời sống người dân trong khu vực.

Ông Phan Thái Bình, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cho biết, việc khởi công khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam là sự kiện có ý nghĩa chính trị, kinh tế - xã hội đặc biệt quan trọng, khẳng định quyết tâm của thành phố trong việc đồng hành cùng Trung ương để triển khai công trình thế kỷ. Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, một công trình hạ tầng hiện đại, chiến lược, mở ra kỷ nguyên mới trong phát triển giao thông vận tải, hội nhập và phát triển quốc gia.

khoi-cong-khu-tai-dinh-1.jpg
Thành phố Đà Nẵng khởi công khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, đáp ứng nhu cầu an cư cho những người dân bị ảnh hưởng.

“Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam là giấc mơ, khát vọng nhiều thế hệ, nay đã từng bước trở thành hiện thực. Khi hoàn thành, dự án sẽ kết nối xuyên suốt đất nước, rút ngắn thời gian, nâng cao năng lực vận tải, giảm áp lực giao thông đường bộ, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Đồng thời, khẳng định ý chí, tầm nhìn chiến lược của Đảng và Nhà nước ta trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”, ông Bình nói.

Cũng tại buổi lễ, ông Phan Thái Bình đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng với vai trò chủ đầu tư phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tổ chức điều hành khoa học, chặt chẽ, bám sát tiến độ, kiên quyết đảm bảo chất lượng.

Đối với các đơn vị thi công, cần huy động tối đa nhân lực, máy móc, thực hiện nghiêm cam kết, đảm bảo kỹ - mỹ thuật, an toàn, tiến độ. Các sở, ngành, địa phương cần phối hợp đồng bộ, giải quyết kịp thời vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho dự án.

