Cục trưởng Phạm Đức Luận chỉ đạo Bắc Ninh tuần tra 24/24h, xử lý đê xung yếu

Theo Cục trưởng Phạm Đức Luận, lũ đang diễn biến phức tạp, Bắc Ninh cần huy động tối đa lực lượng tại chỗ, tuần tra canh gác 24/24h, xử lý các điểm xung yếu.

Tối 8/10, Đoàn công tác của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) do ông Phạm Đức Luận - Cục trưởng dẫn đầu làm việc tại Bắc Ninh về công tác phòng, chống lụt bão và kiểm tra thực tế hệ thống đê điều trên địa bàn tỉnh này.

Làm việc với đoàn công tác có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Phạm Văn Thịnh, Lê Xuân Lợi; lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Cục trưởng Phạm Đức Luận và Lê Xuân Lợi động viên các chiến sĩ lực lượng vũ trang tham gia chống lũ tại xã Hợp Thịnh.

Kiểm tra thực địa cho thấy nhiều điểm đê yếu, xung yếu, đê bối bị tràn, sạt, thẩm lậu nước… gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới an toàn đê điều và đời sống người dân.

Tuyến đê hữu Thương (xã Phúc Hòa), có 3 vị trí lũ tràn dài 850m. Chính quyền địa phương khẩn trương đắp bao tải đất chống tràn trong đêm, hoàn thành lúc 3h sáng 8/10. Hiện, tuyến đê này vẫn đang được theo dõi sát sao do nhiều điểm khác cũng có nguy cơ.

Đê bối Phú Khê, Mỹ Hà, Đồng Chản… đều có hiện tượng tràn và sạt lở, có nơi bị vỡ đoạn dài từ 10 -70m, buộc phải sơ tán khẩn cấp 500 hộ dân.

Tại phường Kinh Bắc (Bắc Ninh), nhiều người dân cùng lực lượng chức năng cũng khẩn trương gia cố tuyến đê Đẩu Hàn nhằm ứng phó với tình trạng nước sông Cầu dâng cao vào tối 8/10.

Đê hữu Cầu và đê tả Thương ghi nhận nhiều điểm rò rỉ, thẩm lậu, xói lở và lún sụt. UBND xã Tam Giang và Yên Trung đã xử lý tạm thời ngay từ giờ đầu. Một số cống dưới đê nước tiếp tục chảy tự do vào ruộng đồng.

Nhiều trạm bơm ngừng hoạt động. Một số công trình thủy lợi đã bị ngập, buộc phải ngừng vận hành như: Trạm bơm tiêu Dương Đức ngập toàn bộ nhà trạm; Trạm bơm Cống Trạng phải di dời 12 tổ máy; Cống tiêu Phù Khê (bờ tả Ngũ Huyện Khê) có hiện tượng rò rỉ nước, đã được hàn kín tạm thời để ngăn chặn rủi ro lan rộng.

Trước tình hình, Cục trưởng Phạm Đức Luận nhấn mạnh, lũ đang diễn biến phức tạp, tỉnh Bắc Ninh cần huy động tối đa lực lượng tại chỗ, tập trung xử lý các điểm xung yếu, tuần tra canh gác 24/24h. Tỉnh cần quan tâm đặc biệt đến 4 tuyến đê chính, nhất là đê sông Cầu đoạn qua Hợp Thịnh, Xuân Cẩm - nơi có nguy cơ rò rỉ, đùn sủi cao.

Mưa lũ đã gây ngập lụt nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Cục trưởng Phạm Đức Luận cũng yêu cầu rà soát lại toàn bộ các tuyến đê bối, phân loại các vùng có thể chấp nhận cho chảy tràn tự nhiên, không can thiệp, nhằm giảm áp lực lên đê chính. Hướng dẫn dân quân, bộ đội và các lực lượng phòng, chống lụt bão thực hiện đúng kỹ thuật trải bạt, gia cố đê bằng bao cát. Có phương án sơ tán dân, tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm, chủ động ứng phó nếu mực nước sông tiếp tục dâng.

Huy động, thực hiện theo phương châm “4 tại chỗ” nhằm ứng phó kịp thời với mọi tình huống, mục tiêu cao nhất là đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.