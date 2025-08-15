Hà Nội

Xã hội

Lũ quét bất ngờ tràn về xã nằm trong lòng hồ thủy điện Bản Vẽ

Trận lũ quét bất ngờ xảy ra tại bản Sàn, xã Hữu Khuông (Nghệ An) cuốn theo đất đá và bùn, tràn vào nhà nhiều hộ dân gây thiệt hại nặng nề về nhà cửa và tài sản.

Thanh Hà

Ngày 15/8, thông tin từ ông Lô Văn Giáp - Bí thư Đảng ủy xã Hữu Khuông (Nghệ An) cho biết, vào khoảng 1h30 cùng ngày, một trận lũ quét bất ngờ đổ xuống từ thượng nguồn theo khe Huồi Phi Mày, cuốn theo đất đá và bùn, tràn vào nhà nhiều hộ dân ven suối ở bản Sàn.

z6910352521052-8609a998ebb419beb261c6a98e01a3d0.jpg
Nước lũ rút đi để lại lớp bùn đất dày đặc trong nhà dân ở bản Sàn, xã Hữu Khuông (Nghệ An).

Trận lũ quét khiến một số ngôi nhà của người dân ở bản Sàn bị hư hỏng. Nước lũ rút đi để lại lớp bùn, đất, đá ngổn ngang khắp nơi, nhiều tài sản của người dân bị hư hỏng.

Sau khi lũ quét xảy ra, chính quyền xã Hữu Khuông huy động tối đa lực lượng giúp dân lau dọn nhà cửa, khắc phục hậu quả của mưa lũ.

z6910352807838-a4c6b118f6e820ba2bb8cb5baaaed6f9.jpg
Trận lũ quét bất ngờ đổ xuống từ thượng nguồn theo khe Huồi Phi Mày, cuốn theo đất đá và bùn, tràn vào nhà nhiều hộ dân ven suối ở bản Sàn.

Xã Hữu Khuông có vị trí giống như một ốc đảo. Lâu nay việc vào ra xã này chủ yếu phải di chuyển bằng thuyền qua sông Nậm Nơn. Tuy nhiên, sau trận lũ lịch sử vào cuối tháng 7 vừa qua, một lượng rác khổng lồ trôi dọc, phủ kín sông Nậm Nơn đoạn qua xã Hữu Khuông vào lòng hồ Thủy điện Bản Vẽ đã khiến cho việc tiếp cận địa bàn này, cũng như công tác cứu trợ gặp khó khăn.

