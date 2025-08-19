Cảnh tan hoang sau trận lũ quét kinh hoàng ở Pakistan

Hà Nội

Thế giới

Lũ quét và lở đất kinh hoàng ở Pakistan những ngày qua đã khiến hàng trăm người thiệt mạng và mất tích, nhiều ngôi nhà bị hư hại.

An An (Theo AJ, THX)
Al Jazeera đưa tin ngày 19/8, lũ quét và lở đất ở Pakistan từ ngày 15/8 đã khiến ít nhất 360 thiệt mạng trên khắp cả nước và khu vực Kashmir do Pakistan quản lý. Ngoài ra, hơn 100 nạn nhân khác vẫn mất tích. Ảnh: THX.
Hầu hết nạn nhân đều ở tỉnh miền núi Khyber Pakhtunkhwa, nơi toàn bộ một ngôi làng đã bị cuốn trôi khi nước sông dâng cao. Ảnh: THX.
Trong đó, tại Buner, một huyện ở Khyber Pakhtunkhwa, cách thủ đô Islamabad khoảng 100km về phía tây bắc, ít nhất 207 người đã thiệt mạng trong hai ngày khi lũ lụt và lở đất quét qua các ngôi làng và phá hủy nhà cửa Ảnh: THX.
Nhiều ngôi nhà bị san phẳng do nước lũ từ trên núi mang theo những tảng đá lớn đổ xuống. Lở đất và nhà cửa sụp đổ khiến nhiều gia đình bị chôn vùi trong đống đổ nát. Ảnh: THX.
Hình ảnh vệ tinh cho thấy những ngọn núi và các ngôi làng xung quanh Buner, bao gồm thị trấn Pir Baba, bị nhấn chìm trong bùn và đống đổ nát sau trận lũ. Ảnh: AJ.
Chính quyền đã cảnh báo về nguy cơ lũ lụt và lở đất tiếp tục xảy ra, đồng thời kêu gọi chính quyền địa phương duy trì cảnh giác. Ảnh: THX.
Hoạt động tìm kiếm cứu hộ vẫn tiếp diễn tại các khu vực bị ảnh hưởng. Ảnh: THX.
>>> Mời độc giả xem thêm video về một trận lũ quét ở Ấn Độ (Nguồn video: Al Jazeera)
