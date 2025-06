Long An: Đầu tư hơn 200 tỷ mua sắm thiết bị dạy học năm 2025

UBND tỉnh Long An đã đầu tư hơn 200 tỷ đồng để mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu, thiết bị phòng chức năng cho các trường phổ thông năm 2025.

Theo đó dự án Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu, thiết bị phòng chức năng cho các trường phổ thông năm 2025 được UBND tỉnh Long An phê duyệt tại Quyết định 13003/QĐ-UBND ngày 13/12/2024 với tổng mức đầu tư hơn 226,933 tỷ đồng nhằm thực hiện đầu tư mua sắm bổ sung thiết bị phòng học chức năng, thiết bị tối thiểu cho các trường tiểu học, trường THCS và trường THPT trên địa bàn tỉnh Long An. UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo Long An đại diện chủ đầu tư.

UBND tỉnh Long An phê duyệt KHLCNT tại Quyết định 1988/QĐ-UBND ngày 28/2/2025. Nguồn MSC.

Dự án được xác định thuộc nhóm B, UBND tỉnh Long An phê duyệt KHLCNT tại Quyết định 1988/QĐ-UBND ngày 28/2/2025 với 5 gói thầu thành phần trong đó có 3 gói thầu lớn: Mua sắm thiết bị phòng thực hành Lý, Hóa, Sinh, Công nghệ cho các trường THCS, THPT năm 2025 có giá hơn 56,678 tỷ đồng; Mua sắm thiết bị bàn ghế, thiết bị phòng học ngoại ngữ, âm nhạc, mỹ thuật năm 2025 có giá hơn 66,560 tỷ đồng và Mua sắm thiết bị phòng máy tính cho các trường phổ thông năm 2025 có giá hơn 94,410 tỷ đồng.

Cả 3 gói thầu này đều lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức Một giai đoạn một túi hồ sơ; nguồn vốn thực hiện được trích từ ngân sách tỉnh năm 2025.

Theo đó, gói thầu Mua sắm thiết bị phòng máy tính cho các trường phổ thông năm 2025 được Sở Giáo dục và Đào tạo Long An phê duyệt E-HSMT tại Quyết định E2500122024_2504040807 ngày 4/4, đăng tải lên Hệ thống mạng đấu thầu cùng ngày. Gói thầu có giá hơn 94,410 tỷ đồng, hoàn thành đóng mở thầu ngày 22/4 với 4 nhà thầu tham dự trong đó: Liên danh Nhất Bảo (Công ty TNHH thương mại & dịch vụ Bảo Tín và Công ty CP đầu tư phát triển Nhất Tín Nam) dự thầu với giá 90,576 tỷ đồng; Liên danh gói thầu số 1 (Công ty TNHH thiết bị giáo dục Hồng Anh; Công ty TNHH Thiết bị trường học Tân Văn; Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu An Hùng) dự thầu với giá 92,163 tỷ đồng; Liên danh Long An (Công ty CP DSM Corp và Công ty TNHH xây dựng Nhựt Linh) dự thầu với giá sau giảm 12% còn 79,999 tỷ đồng; Công ty TNHH thương mại và kỹ thuật Viễn Đông dự thầu với giá 90,946 tỷ đồng.

Một phần Quyết định KQ2500122024_2505131444 của Sở Giáo dục và Đào tạo Long An. Nguồn MSC

Ngày 13/5, Sở Giáo dục và Đào tạo Long An đã phê duyệt Quyết định KQ2500122024_2505131444 công nhận KQLCNT gói Mua sắm thiết bị phòng máy tính cho các trường phổ thông năm 2025 cho Liên danh Nhất Bảo (Công ty TNHH thương mại & dịch vụ Bảo Tín và Công ty CP đầu tư phát triển Nhất Tín Nam) trúng thầu với giá 90,576 tỷ đồng.

Một phần Quyết định KQ2500122107_2505131524 ngày 13/5 của Sở Giáo dục và Đào tạo Long An. Nguồn MSC

Gói thầu Mua sắm thiết bị bàn ghế, thiết bị phòng học ngoại ngữ, âm nhạc, mỹ thuật năm 2025 có giá 66,560 tỷ đồng được Sở Giáo dục và Đào tạo Long An phê duyệt E-HSMT E2500122107_2504040810 ngày 4/4, hoàn thành đóng mở thầu ngày 22/4 với 3 nhà thầu cạnh tranh, gồm Liên Danh Hòa Đăng Anh dự thầu với giá 63,958 tỷ đồng; Công ty TNHH thương mại và kỹ thuật Viễn Đông dự thầu với giá 64,116 tỷ đồng và Liên danh gói thầu số 2 dự thầu với giá 64,889 tỷ đồng. Sau thời gian đánh giá Liên Danh Hòa Đăng Anh (Công ty CP quốc tế Nguyên Anh; Công ty TNHH xây dựng thiết bị Phú Đăng; Công ty TNHH Thuận Hòa Ninh Thuận) trúng thầu với giá 63,958 tỷ đồng theo Quyết định KQ2500122107_2505131524 ngày 13/5 của Sở Giáo dục và Đào tạo Long An.

Một phần Quyết định KQ2500122180_2505151421 của Sở Giáo dục và Đào tạo Long An. Nguồn MSC

Gói thầu Mua sắm thiết bị phòng thực hành Lý, Hóa, Sinh, Công nghệ cho các trường THCS, THPT năm 2025 có giá 58,678 tỷ đồng được Sở Giáo dục và Đào tạo Long An phê duyệt E-HSMT tại Quyết định E2500122180_2504040812 ngày 4/4, hoàn thành đóng mở thầu ngày 22/4 với 3 nhà thầu tham dự: Liên danh gói thầu số 3 dự thầu với giá 56,323 tỷ đồng; Công ty TNHH thương mại & dịch vụ Bảo Tín dự thầu với giá 56,863 tỷ đồng và Công ty TNHH thương mại và kỹ thuật Viễn Đông dự thầu với giá 56,943 tỷ đồng. Ngày 15/5, Sở Giáo dục và Đào tạo Long An phê duyệt Quyết định KQ2500122180_2505151421 cho Liên danh gói thầu số 3 (Công ty TNHH thiết bị giáo dục Hồng Anh và Công ty TNHH thiết bị trường học Tân Văn) trúng thầu với giá 56,323 tỷ đồng