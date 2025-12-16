Hà Nội

Video

Chó lớn xông ra tấn công, cắn xé người phụ nữ bế con nhỏ

Một vụ chó tấn công ngay gần trường tiểu học Whiteford ở Sylvania đã châm ngòi cho một phong trào kêu gọi sự an toàn, minh bạch trong khu vực gần trường học.

Trường Hân dịch

Vụ tấn công ngày 8/12 đã được camera ghi lại và được công bố. Đoạn video cho thấy một con chó cắn và kéo lê một người mẹ đang bế con nhỏ. Người phụ nữ đã phải nhập viện vì những vết thương này, thông tin trên trang 13 Action News.

Nguồn: @ppv_tahoe / Instagram

Một số phụ huynh cảm thấy việc truyền đạt thông tin về và sau vụ tấn công không đủ cụ thể hoặc minh bạch. Thông báo ban đầu mà nhà trường gửi cho các gia đình mô tả những gì đã xảy ra là một “tình huống y tế”.

Con chó chạy ra từ một ngôi nhà cạnh trường học. Phụ huynh cảm thấy lẽ ra phải có thêm thông tin và hành động kịp thời hơn về một sự việc có thể gây nguy hiểm cho bất kỳ ai trong cộng đồng.

Chủ nhân của con chó cho biết họ sẽ giao nộp con vật. Hiệu trưởng nói rằng sẽ gửi thông báo cập nhật cho phụ huynh về diễn biến tiếp theo.

Video

Nhân viên bảo vệ bị thương do chó hoang cắn vào vai

Vụ việc gây sốc ở Goregaon West đã làm dấy lên những câu hỏi về an toàn xung quanh khuôn viên trường học và tình trạng gia tăng chó hoang hung dữ.

Một nhân viên bảo vệ trường học ở Goregaon West, Mumbai, đã bị thương vào sáng thứ Năm sau khi bị một con chó hoang bất ngờ tấn công ngay trong khuôn viên trường. Đoạn video CCTV ghi lại vụ việc đã lan truyền nhanh chóng trên mạng, gây ra sự lo ngại rộng rãi trong các bậc phụ huynh và cư dân trong khu vực, thông tin trên trang Pune Pulse.

Nguồn: @tv9kannada / X
Xem chi tiết

Video

Nghi phạm ma túy bị chó Pitbull tấn công khi đang chạy trốn cảnh sát

Một người đàn ông đã bị một con chó Pitbull tấn công khi đang cố gắng chạy trốn khỏi cảnh sát trong một chiến dịch ở Rio de Janeiro.

Một nghi phạm buôn bán ma túy đã bị một con chó pitbull tấn công ở Rio de Janeiro khi đang cố gắng trốn thoát khỏi Cảnh sát Quân sự (PM). Vụ việc xảy ra trong một chiến dịch chống buôn bán ma túy trong khu vực. Theo thông tin từ lực lượng, hai đối tượng đã cố gắng trốn thoát ngay khi cảnh sát đến hiện trường. Một trong số họ đã bị bắt giữ ngay lập tức.

Nghi phạm thứ hai, nhận ra mình không thể trốn thoát, bắt đầu vượt qua mái nhà và sân sau của các ngôi nhà lân cận. Tuy nhiên, khi nhảy qua tường của một trong những ngôi nhà, anh ta chạm trán với con vật đang chạy rông trong sân, nó đã tấn công anh ta nhiều lần, khiến anh ta không thể tiếp tục trốn thoát cho đến khi cảnh sát đến.

Xem chi tiết

Video

Hai chú chó trung thành bảo vệ chủ nhân của mình khỏi một vụ bắt cóc

Những con chó đã tấn công những kẻ lạ mặt, cắn vào chân chúng và khiến chúng phải từ bỏ ý định xông vào nhà để bắt người đàn ông đi.

Một người đàn ông đã được cứu thoát khỏi vụ bắt cóc nhờ hai chú chó Jackson và Donna của mình tại chặng 5 của El Recreo, thuộc huyện Durán, tỉnh Guayas, thông tin trên trang Teleamazonas.com.

Camera an ninh đã ghi lại những khoảnh khắc kịch tính của một vụ bắt cóc bất thành đối với một người đàn ông đang đi bộ trên vỉa hè trước nhà mình trong vòng 20 giây.

Xem chi tiết

