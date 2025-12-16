Chó lớn xông ra tấn công, cắn xé người phụ nữ bế con nhỏ

Một vụ chó tấn công ngay gần trường tiểu học Whiteford ở Sylvania đã châm ngòi cho một phong trào kêu gọi sự an toàn, minh bạch trong khu vực gần trường học.

Vụ tấn công ngày 8/12 đã được camera ghi lại và được công bố. Đoạn video cho thấy một con chó cắn và kéo lê một người mẹ đang bế con nhỏ. Người phụ nữ đã phải nhập viện vì những vết thương này, thông tin trên trang 13 Action News.

Nguồn: @ppv_tahoe / Instagram

Một số phụ huynh cảm thấy việc truyền đạt thông tin về và sau vụ tấn công không đủ cụ thể hoặc minh bạch. Thông báo ban đầu mà nhà trường gửi cho các gia đình mô tả những gì đã xảy ra là một “tình huống y tế”.

Con chó chạy ra từ một ngôi nhà cạnh trường học. Phụ huynh cảm thấy lẽ ra phải có thêm thông tin và hành động kịp thời hơn về một sự việc có thể gây nguy hiểm cho bất kỳ ai trong cộng đồng.

Chủ nhân của con chó cho biết họ sẽ giao nộp con vật. Hiệu trưởng nói rằng sẽ gửi thông báo cập nhật cho phụ huynh về diễn biến tiếp theo.