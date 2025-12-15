Hai chú chó trung thành bảo vệ chủ nhân của mình khỏi một vụ bắt cóc

Những con chó đã tấn công những kẻ lạ mặt, cắn vào chân chúng và khiến chúng phải từ bỏ ý định xông vào nhà để bắt người đàn ông đi.

Một người đàn ông đã được cứu thoát khỏi vụ bắt cóc nhờ hai chú chó Jackson và Donna của mình tại chặng 5 của El Recreo, thuộc huyện Durán, tỉnh Guayas, thông tin trên trang Teleamazonas.com.

Camera an ninh đã ghi lại những khoảnh khắc kịch tính của một vụ bắt cóc bất thành đối với một người đàn ông đang đi bộ trên vỉa hè trước nhà mình trong vòng 20 giây.

Hai con chó đã bảo vệ một người đàn ông lớn tuổi khỏi một vụ bắt cóc bất thành. Nguồn: @Bayron Manzaba / X

Người đàn ông vỗ tay gọi chó của mình, không hề hay biết một chiếc xe màu đen đang tiến đến từ phía sau, từ đó một nhóm người nhanh chóng bước ra để cố gắng bắt cóc ông ta .

Năm nghi phạm đã cố gắng bắt cóc một người đàn ông lớn tuổi , nhưng chúng không ngờ hai con chó sẽ phản ứng ngay lập tức và, bằng tiếng sủa và những cú tấn công, đã ngăn chặn vụ bắt cóc.

Những con chó đã tấn công những kẻ gây hấn , cắn vào chân chúng và khiến chúng phải từ bỏ ý định xông vào nhà, nhờ đó người đàn ông đã kịp thời thoát ra ngoài an toàn.

Theo các nguồn tin địa phương, người đàn ông lớn tuổi cho biết hai con chó của ông, Jackson và Donna, rất thân thiện và nổi tiếng trong khu phố.

Các nghi phạm, những người đã bỏ trốn khỏi hiện trường trên chiếc xe màu đen của chúng, đã bị bắt giữ vài phút sau đó tại một trạm kiểm soát của cảnh sát . Bên trong xe, nhà chức trách đã tìm thấy đạn dược , phụ tùng ô tô và một thiết bị che giấu biển số xe .