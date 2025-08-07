Lội suối, băng rừng gánh cụ bà 75 tuối ở Nghệ An đi cấp cứu

Tuyến đường độc đạo đi vào bản bị lũ cuốn trôi, gia đình phải huy động 7 người khỏe mạnh, dùng võng gánh cụ bà băng rừng, lội suối ra Trạm Y tế.

Sáng 7/8, thông tin từ bác sĩ Kha Hồng Kỳ - Trưởng Trạm Y tế xã Mỹ Lý (tỉnh Nghệ An) cho biết, một cụ bà có dấu hiệu kiệt sức, vừa được người thân dùng võng gánh ra trạm y tế dã chiến để khám bệnh.

Lội suối, băng rừng gánh cụ bà 75 tuổi, trú ở bản Cha Nga, xã Mỹ Lý đi cấp cứu

Trước đó, khoảng 5h sáng 6/8, bà L.T.K. (75 tuổi, trú bản Cha Nga, xã Mỹ Lý) có dấu hiệu kiệt sức. Tuy nhiên, nhà bà K. ở bản Cha Nga cách trung tâm xã Mỹ Lý khoảng 20km, tuyến đường độc đạo đi vào bản này đã bị lũ cuốn trôi. Gia đình phải huy động 7 người khỏe mạnh, dùng võng gánh bà K. băng rừng, lội suối ra Trạm Y tế dã chiến để khám bệnh.

Sau hơn 5h đi bộ và đi thuyền trên sông Nậm Nơn, đến gần trưa 6/8, nhóm 7 người đã đưa được bà K. tới Trạm y tế dã chiến ở Mỹ Lý để thăm khám.

Theo bác sĩ Kỳ, bà K. có tiền sử tiểu đường, tăng huyết áp. Rạng sáng 6/8, bà có dấu hiệu kiệt sức nên được người thân đưa ra Trạm Y tế dã chiến ở trung tâm xã điều trị.

