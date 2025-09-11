Hà Nội

Sống Khỏe

Lối sống lành mạnh giúp gan khỏe

Gan đảm nhiệm vai trò thải độc, nhưng dễ bị tổn thương bởi thói quen xấu. Lối sống lành mạnh là cách đơn giản nhất để bảo vệ gan và phòng bệnh.

Trương Hiền

Gan là một trong những cơ quan quan trọng nhất trong cơ thể, chịu trách nhiệm thanh lọc độc tố, chuyển hóa chất dinh dưỡng và dự trữ năng lượng. Một lá gan khỏe mạnh sẽ giúp cơ thể hoạt động hiệu quả, phòng ngừa nhiều bệnh lý nguy hiểm. Vì vậy, duy trì lối sống lành mạnh là yếu tố then chốt để bảo vệ gan, nâng cao sức khỏe toàn diện.

gan.jpg
Ảnh minh họa/ Nguồn internet

Chế độ ăn uống hợp lý

Gan phải làm việc nhiều để xử lý thức ăn và chất độc đưa vào cơ thể. Việc ăn uống khoa học, cân bằng sẽ giảm tải áp lực cho gan, giúp gan phục hồi tốt hơn. Nên ưu tiên: Ăn nhiều rau xanh, hoa quả tươi giàu chất xơ và vitamin; Hạn chế các thực phẩm giàu dầu mỡ, đồ ăn nhanh, đồ chiên xào; Tránh uống rượu bia hoặc chỉ sử dụng với liều lượng rất hạn chế; Uống đủ nước để hỗ trợ gan thải độc hiệu quả.

Tập luyện thể dục đều đặn

Hoạt động thể chất giúp cải thiện tuần hoàn máu, tăng cường chức năng gan và giảm mỡ trong gan. Nên duy trì thói quen tập luyện ít nhất 30 phút mỗi ngày với các bài tập nhẹ nhàng như đi bộ, yoga, bơi lội hoặc chạy bộ.

Kiểm soát cân nặng

Béo phì và thừa cân là nguyên nhân chính gây ra bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu, ảnh hưởng xấu đến gan. Kiểm soát cân nặng bằng chế độ ăn hợp lý, tập luyện thường xuyên giúp giảm nguy cơ mắc bệnh gan và các vấn đề sức khỏe khác.

Tránh tiếp xúc với các chất độc hại

Gan là nơi chuyển hóa các chất độc hại, do đó nên hạn chế tiếp xúc với các hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, khói thuốc lá và các loại thuốc không kê đơn. Nếu phải sử dụng thuốc, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ để tránh gây tổn thương gan.

Khám sức khỏe định kỳ

Khám sức khỏe định kỳ giúp phát hiện sớm các bệnh lý về gan như viêm gan, xơ gan, gan nhiễm mỡ. Khi có dấu hiệu bất thường, việc điều trị kịp thời sẽ giúp bảo vệ gan, ngăn ngừa biến chứng nguy hiểm.

